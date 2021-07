Las gaitas volverán a escucharse en Candás el próximo día 24, gracias al Festival de Bandes de Gaites “Villa de Candás” que alcanza su vigesimocuarta edición, y que retoma el pulso tras la pandemia. Un Festival que es todo un referente en el Principado y que ahora se adapta a las circunstancias, y que se ve obligado a dejar de lado el toque internacional, con un formato reducido de una día y con la participación exclusiva de bandas de Asturias.

El “Villa de Candás” vuelve a celebrarse en este 2021, después de que finalmente no se pudiera llevar a cabo el pasado año. Será el de este año un festival en un formato reducido, que mantiene así la opción de que un clásico del verano carreñense vuelva a tener presencia por las calles de Candás, como explica Velu Muñiz, director de la Banda, que organiza el evento: “Estuvimos dudando hasta el último momento si hacerlo o no y la fecha a elegir. Tenemos limitaciones, pero es importante que se organicen festivales. Este año no hay muchos y cuando llamas a las Bandas te lo agradecen”.

Las plazas y las calles de Candás será el espacio en el que se desarrollará todo el Festival. Estarán animadas durante toda la jornada del día 24 por las tres bandas de gaitas invitadas, aparte de la anfitriona, que estará representada por partida doble, ya que también la “Bandina d’escolinos” estará presente. De hecho será la que abra la jornada, a partir de las 12.30 horas, bajando por El Paseín desde La Baragaña hasta la Feria de la Conserva. Acto seguido, la banda de los mayores desandará ese recorrido para darle sonido y colorido a la mañana.

Por la tarde será el turno del resto de las bandas, con tres pasacalles acabando todos en La Baragaña. Actuarán “Laguna del Torollu”, “Camín de Fierru” y “Xácara”. Por la noche habrá un pasacalles conjunto de todas las bandas a las 22.30 desde El Paseín hasta Les Conserveres y con la gala posterior a partir de las 23.00 en la propia plaza, con Alain Fernández como maestro de ceremonias.