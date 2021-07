Entre gaitas y conservas. Así amaneció ayer el día en Carreño. Eran el sonido y el sabor que tenía la vigésimo cuarta edición del Festival de Bandes de Gaites de la Villa de Candás, hecho en una versión reducida por culpa del coronavirus. Pero, por lo menos, lo hicieron, dice Dani Vega, presidente de la agrupación que organiza la fiesta. El año pasado, ni eso. Tuvieron que cancelar todas sus actividades. Si todo hubiera ido bien, en esta edición hubieran cumplido un cuarto de siglo celebrando el sonido de la música tradicional asturiana. No fue así, y casi que lo prefieren, porque tener que tocar “en parao” y algunos con mascarilla, pierde un poco su gracia.

“Hoy tocamos para las anchoas”, dice uno de los miembros de la banda grande de gaitas, divertido, antes de comenzar la actuación. No le falta razón del todo. Con la brisa del mar de fondo, la primera canción suena en el interior de la Feria de Conservas, donde los que allí atienden se giran atónitos a mirar. También los transeúntes que pasan, y no queda muy claro si la música les atrae a la zona, les distrae de la compra o, como en las tiendas de ropa de las grandes multinacionales, atrae para comprar más. Da igual, porque no dura mucho. Pronto escapan del sol y se refugian en la plaza de los Hermanos Helios. Caminan con los instrumentos en la mano, pero no tocan durante el trayecto. Inicialmente, estaban previstos pasacalles, pero la normativa del Principado prohíbe hacerlos. No pasa nada, la banda se adapta, pero es verdad que lo echan de menos, dice Dani Vega. No es del todo igual. Desilusiona un poco no poder ir moviéndose por el pueblo. En la plaza se colocan en círculo, y el bombo en el centro. Movimientos de manos y un sonido de varias gaitas, previamente afinadas, penetrante. La gente de las terrazas se para a mirarlos: es la hora de comer, en Candás hace sol y la música parece atraer a la alegría. Su distintivo, además de los propios instrumentos, es una camiseta de color azul donde a la espalda se lee su logo. “En la asociación, contando con La Bandina que fue la primera en tocar ayer, desde las 12.30 horas,seremos unos cincuenta”, señala Vega.

Empezaron como una escisión (amistosa) de la banda de la Escuela de Música porque querían tener una agrupación tradicional con gaita, caja, timbal y bombo, y poco a poco fueron creciendo. Se nota entre ellos compenetración y también tiempo invertido en ensayos. En el círculo mantienen posiciones equidistantes para tener entre los músicos el metro y medio de seguridad.

Pero este festival es “atípico” por culpa de la pandemia, que les ha roto los esquemas a la hora de tocar. Pero han sabido adaptarse bien. El año, en general también. Normalmente, solían comenzar el jueves para coincidir con la Feria de Les Conserves y tocaban todo el fin de semana. También había espacio para la diversión. Por ejemplo, organizaban una espicha para celebrar la fiesta de la música tradicional en Carreño. Y además, iban bandas de otras partes para ensalzar el folclore popular.

Esta edición, fueron muchos menos, pero cumplieron igual con las expectativas, aunque fuera solo durante un día. Y no se plantearon, por ejemplo, invitar a la banda francesa que habitualmente iba. Pero, durante todo el día, y manteniendo la normalidad dentro de la anormalidad pandémica, llenaron de alegría la villa de Candás, que era el objetivo. Empezaron a las 12.30, siguieron por la tarde y cerraron por la noche, y hasta se vistieron de gala para concluir. El día acompañó. Y, aunque haya coronavirus, la mascarilla no tapa las orejas: ganó la música.