Uno de los iconos de Candás es la sardina, pescado que centra la última representación del joven artista local Diego Argüelles. En concreto, un mural gráfico inaugurado ayer y que presidirá este fin de semana las fiestas de San Félix desde el puerto de la capital de Carreño.

Diego Argüelles Prendes, candasín de 23 años de edad, ha reproducido en el puerto a gran escala una de sus creaciones. Se trata de un conglomerado de pequeños dibujos, que representan también figuras icónicas del concejo y construyen la silueta de una sardina, que, como el artista explica, no deja de ser algo identificativo de Candás. “En ocasiones, escuchas una palabra y la conectas con un momento, una persona… Eso me pasa con la palabra sardina, que se me viene Candás a la cabeza. Este dibujo forma parte de una serie de ideas que contienen trozos y trazos de Candás. He vivido fuera de Asturias y mi barco siempre acaba aquí”, explicó el artista tras la inauguración de ayer.

Una marañuela, el faro alumbrando, una lata de conservas… Todas esas pequeñas figuras forman parte de una representación que propone también un juego al visitante. Diego insiste en que el que mire la obra se detenga a mirar y escudriñar sus referencias.

“Pinto por diversión, para evadirme y porque es una de las pocas cosas con las que siento que el tiempo no está pasando, sino que algo está pasando durante ese tiempo”, subrayó el artista, acompañado de familiares y amigos.