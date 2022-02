Las naranjas de chocolate sorprenden a Villaviciosa

Las naranjas Navel Chocolate, variedad tradicional que está siendo recuperada ahora del olvido por agricultores valencianos, llaman la atención en Villaviciosa. Ana Granda, al frente de una frutería de la plaza de abastos de la localidad desde hace tres décadas, ha iniciado la comercialización de un producto que presenta una curiosa tonalidad marrón, muy similar a la del chocolate, y que solo tiene de color naranja la pulpa. Su sabor es más dulce de lo habitual en estos frutos.

“Es una variedad de naranja muy antigua que están recuperando desde hace unos pocos años en Valencia. Estas primeras que tengo a la venta me llegaron en un día directamente de la huerta de un agricultor que las ha empezado a producir en la localidad de Villalonga, donde se dan muy bien”, detalla Granda, mientras muestra algunas de las piezas a la venta en la frutería La Güerta.

“Las naranjas se recolectan desde diciembre a marzo, por lo que ahora están en su punto óptimo de maduración”, explica la comerciante, muy satisfecha con la calidad de la novedosa y rara naranja, así como por la aceptación que ya está teniendo entre los clientes.

“Es una naranja de mucha calidad, muy aromática, con un gusto bastante dulce, una pulpa muy jugosa, sin semillas y fácil de pelar”, resume la frutera.

Uno de los primeros clientes en comprar esta naranja en Villaviciosa ha sido el vallisoletano Javier Trevejo, quien ya la conocía. “Tengo familia en Valencia y la he comido allí hace poco. Me gusta mucho porque tiene mucho zumo y un sabor dulce, muy rico. Lo que me sorprende es haberlas encontrado en Asturias, ya que no las había visto nunca fuera de Valencia, ni siquiera en Valladolid donde vivo la mayor parte del año”, explica Trevejo sobre esta peculiar naranja levantina, de producción todavía escasa y que llama la atención por su aspecto y sabor.