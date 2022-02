El paseo marítimo de Candás a Perlora tendrá que seguir esperando para ver finalizado el proyecto. Es lo que se percibe por el retraso en la actuación, transcurrida ya más de una década desde la inauguración de la primera fase, y lo que ayer confirmó en la Junta el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo. “El proyecto existe. Parece un objetivo a medio plazo, no de manera inmediata”, indicó en respuesta a una pregunta del PP.

La primera fase del paseo vio la luz en 2008 y, desde ahí, quedó emplazada pero sin fecha la continuación por la zona de Perán y el entronque con la ciudad residencial de Perlora. Una actuación que no parece entrar en los planes inmediatos del Gobierno de Barbón, como reconoció ayer el Consejero. “Respecto a la segunda fase del paseo, podemos hablar sobre ello, pero no está contemplado en los Presupuestos de este año. El proyecto existe y se puede avanzar en él, pero parece un objetivo a medio plazo, no de manera inmediata. Estaremos atentos a las necesidades”, señaló.

La ladera

No fue la única alusión al paseo marítimo de Candás que se trató en la Comisión de Medio Rural, ya que el estado de la ladera preocupa en el concejo de Carreño, con algunas batallas judiciales abiertas y desprendimientos en diferentes épocas del año. El Consejero aludió en este sentido a que la ladera y los diferentes argayos no son competencia del Principado. “No pertenece a la red de carreteras del Principado. Fuera del ámbito de actuación de nuestra red, actuamos y así lo estamos teniendo que hacer en muchos y conocidos casos. Más allá de eso, fuera de la competencia, no nos corresponde a nosotros actuar. Hay una relación de colaboración constante con el Ayuntamiento y, en este caso en concreto, no es algo que debamos de ser nosotros quienes lo planteemos”, explicó Alejandro Calvo en respuesta a las preguntas del PP.