La residencia de mayores Miyar Somonte de Amandi (Villaviciosa) ha celebrado con alegría el 101 cumpleaños de Covadonga Coto Rodríguez, la usuaria más veterana del centro. Siempre con una sonrisa, Covadonga reconoce que llegar a la residencia de Amandi fue lo mejor que le pudo pasar en esta etapa de su vida. “Me siento querida, acompañada y, sobre todo, no me falta de nada. Me tratan como a una reina y no puedo pedir más”, afirma. “Sigo comiendo de todo y me siento fenomenal”, añade.

Nacida en 1921 en Laviana, de muy joven se fue a vivir a San Martín del Mar (Villaviciosa). “Como la mayoría de mujeres de la época pasé estrecheces, trabajando en las labores campo y atendiendo a la familia. Fue una vida muy dura y con muchas dificultades, pero como para todos en aquellos años en la zona rural”, comenta. Con motivo del cumpleaños de Covadonga, la dirección organizó una merienda a la que asistieron su hija, Gely Huerta, y su yerno, Pedro Garbayo.