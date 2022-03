El camino a casa, como una patena

Los vecinos de San Martín del Mar, en Villaviciosa, se muestran sorprendidos pero muy agradecdos ante la iniciativa de una familia que cada fin de semana dedica su tiempo y esfuerzo a recoger las basuras y desechos que puedan encontrar en las rutas y caminos de la localidad y del entorno de la ría. Son de Gijón, pero tienen vivienda en esta zona maliayesa. Se trata de José Manuel Solares, Ángeles Morales y su hija María.

“Pasamos todos los fines de semana en San Martín donde nos hicimos una casa en El Requexu, un lugar que nos gusta mucho para descansar. Cuando salimos a pasear o a tomar el aperitivo, siempre llevamos bolsas y unas pinzas para ir recogiendo todas las basuras que nos encontramos para adecentar y dejar el entorno limpio”, explican los miembros de esta familia sobre la determinación que tomaron hace dos años, tras participar por primera vez en una sextaferia organizada por la asociación de vecinos.

Sobre los residuos que encuentran dicen recoger sobre todo latas de refrescos, plásticos, botellas, papeles o bolsas. “Ahora recogemos muchas mascarillas, que tardan años en degradarse, todo tipo de envases de comidas y bebidas, o residuos a abandonados en las zonas de las playas o de pesca”, explican.

Lo recogen todo “por conciencia” y para que no vaya a la ría ni al mar. “En las cunetas encontramos de todo, porque hay personas que tiran desperdicios desde las ventanillas del coche en marcha”, apuntan sobre una mala costumbre, que además del riesgo medioambiental puede originar incendios si se tiran colillas.

Los miembros de esta familia, que son unos implicados “ecologistas en acción”, afirman que hay que tomar más conciencia de no contaminar nuestro medio. “Igual que no tiramos la basura en el suelo de nuestra casa y reciclamos, deberíamos hacer lo mismo fuera, en los espacios comunes”, aseguran antes de volver a incidir en que todavía no tenemos suficiente cultura ecológica.

Su labor está teniendo gran repercusión en redes sociales después de que se publicara una foto de esta familia con bolsas llenas de basuras recogidas durante sus rutas. Los mensajes no se han hecho esperar y están recibiendo numerosas felicitaciones.

“A ver si cunde el ejemplo”, “Muchas gracias vecinos, si todos actuáramos así, otru gallu nos cantaría”, son algunos de los comentarios recibidos.