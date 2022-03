Pocos, pero bien avenidos

Villaviciosa tiene 41 parroquias y, de ellas, Arnín es la que cuenta con menos vecinos. Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) le atribuían hace diez años seis habitantes. Los del año pasado siete. Y en la localidad hoy por hoy suman trece, según el cómputo de los propios residentes, que sin duda es el más certero y actualizado. “A mediados del siglo pasado éramos casi cien vecinos. Ahora mismo somos 13 entre los barrios de El Cayu, Llineres, Cardegoda, Candanal, y el propio Arnín. Los fines de semana, verano y vacaciones viene más gente, hasta de Madrid o de Francia, que tienen casa aquí. Además hay un nuevo vecino alemán y tenemos unos apartamentos turísticos que traen gente de todos los sitios”, explica Aladino Carús Fernández, de 77 años, delegado de la parroquia donde nació y donde lleva toda la vida residiendo.

Ahora, tras una vida dedicada a las labores del campo y a la ganadería, él disfruta de la jubilación junto a Trinidad Fernández Otero de 75 años, que tras vivir en Avilés, Lugás y en la propia Villa, se confiesa actualmente encantada, “con la vida en el campo, llena de bienestar y alicientes, y en una zona con unas vistas envidiables al Sueve, Piloña, Colunga o Villaviciosa”. Aladino y Trinidad reivindican la calidad de vida actual en los pueblos y dicen que no cambian su forma de vivir por nada. “Aquí se vive estupendamente. Estamos entretenidos y vivimos a nuestro ritmo. No te molesta nadie, no hay ruidos, se descansa y duerme bien, es un ambiente sano”, explican.

Y aseguran estar siempre ocupados. “Atendemos la casa y la huerta. Estamos acompañados de nuestras mascotas, tres perros y tres gatos. Tenemos diecisiete cabras, dos vacas y un xatín y muches pites, que cuidamos en el día a día entre los dos”, relatan satisfechos de su forma de vida tranquila y saludable.

“Trini”, como llamana la mujer cariñosamente, hace más precisiones: “Yo tengo tres nietinos preciosos, lo más guapo que hay en Villaviciosa, Kevin, Gael y Enzo. Vienen a menudo y aquí jueguen y pásenlo bomba. Además tengo wifi, redes sociales y publico fotos de mis animales, flores… Estoy conectada con todo“.

Aladino, por su parte, se refiere también a que “tenemos el bar de Pivierda a la entrada de Arnín y contamos con los servicios que nos ofrecen las visitas del panadero, pescadero, o el vendedor que nos surte de todo tipo de ultramarinos, y hasta de prensa diaria”, recalca.

Es este un entorno “privilegiado” rodeado de naturaleza y con un paisaje espectacular para vivir en “libertad”, destacan los vecinos. Otros residentes en la parroquia como María Jesús Villar Nieto, de 86 años, e Ignacio Iglesias Fernández, de 84, que llevan viviendo casi sesenta años en Arnín, también piensan que su pueblo no lo cambian por nada. “Estamos acostumbrados a esta vida tranquila, atendemos nuestros huerto y animales, salimos a pasear y tenemos buenos vecinos y vivimos en un entorno privilegiado. Ya no nos iríamos a vivir a Villaviciosa o a Colunga ni a otro sitio, aquí tenemos todo las comodidades que necesitamos”, apuntan. Y como prueba de su vida feliz y llevada con muy buen humor dicen, con sorna, “de aquí para el chalet que tenemos al lado de la iglesia”.

Entre los vecinos más jóvenes en Arnín se encuentran el matrimonio formado por Eva María Alonso, de 44 años, y Manuel Adolfo Fernández, de 49, que viven con su hija Julia, de 11 años. “Antes vivíamos en un piso Colunga y lo vendimos para venirnos aquí. Arreglamos la casa que era de la familia de mi marido y ya llevamos aquí trece años. Estamos muy bien con la casa al lado del río, rodeados de naturaleza y con un paisaje espectacular. Nos gusta mucho salir de monte a caminar y con los perros”, explican en esta familia. Y hablan de las ventajas de vivir en una casa que “en verano es muy soleada y en el invierno disfrutamos de lo que a nosotros nos parece un lujo que es tener chimenea o calefacción de leña. Esto, y otras muchas cosas, en una ciudad igual no lo puedes tener. Y con el coche vamos a trabajar, o a llevar a la niña a clases o actividades a Colunga o Villaviciosa que están cerca. De todo, lo que más valoramos es la libertad que nos da vivir en un pueblo”, dicen al unísono los dos miembros de este matrimonio.

Todos son vecinos que reivindican la calidad de vida de los pueblos: “Se vive sano, con seguridad, en libertad, se respira aire puro, estás en contacto con la naturaleza y sin contaminación ni estrés, hasta puedes comer productos de cosecha propia en tu huerto. Sitios como este son ahora una buena opción para vivir en el más amplio sentido de la palabra. Nosotros no echamos nada de menos”, aseguran estos y otros vecinos de Arnín, sobre la parroquia menos poblada de Villaviciosa, pero todo un paraíso rural para disfrutar “en todos los sentidos”.