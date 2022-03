Bimenes dice adiós a su boticario

Toda una vida dedicada a cuidar de los vecinos entre medicinas y remedios de toda especie han dejado huella honda en Martimporra. Alfredo Caso Pérez, quien fuera el boticario de Bimenes en las últimas décadas, cuelga la bata para disfrutar de su merecida jubilación, y los yerbatos se han volcado en emotivas despedidas en las redes sociales. Porque su farmacéutico es sobre todo una persona muy discreta, poco amiga de alabanzas y mucho menos de protagonizar reportajes en las páginas de los periódicos. Aún así, sus “pacientes” y el Ayuntamiento de Bimenes no han querido dejar pasar la ocasión de poner de relevancia de forma pública una despedida de las que no se dan todos los días.

Porque Alfredo Caso es ya una parte del concejo, y muchos son los que afirman que echarán de menos tantos años de atención, charla y buen consejo desde el mostrador de la botica a la que el farmacéutico llegó siendo apenas un chaval. Lo hizo para relevar a su padre, José María Caso, quien falleció cuando él estaba terminando sus estudios, así que recién licenciado tuvo que ponerse al frente del establecimiento en la capital de Bimenes.

Si por algo ha destacado Alfredo Caso a lo largo de estos años es por su profesionalidad, timidez y reserva: entregado a su saber, siempre disponible para los vecinos con sencillez y buen acierto. Alfredo Caso, naveto de nacimiento y residencia, es hijo del recordado alcalde José María Caso, Pepe Caso para muchos. Fue el regidor que puso en marcha el Festival de la Sidra de Nava en el año 1969, y como su vástago, era farmacéutico, propietario de la botica de Martimporra.

Entre los dos, padre e hijo, han sumado tres cuartos de siglo al servicio de los yerbatos. Él mismo lo recuerda en una carta que ha dirigido a los vecinos a través del Ayuntamiento, ante el aluvión de despedidas y mensajes cariñosos que le han ido llegando desde que se hiciera pública su jubilación en las redes sociales del Consistorio yerbatu.

Junto con su padre, el recordado alcalde naveto Pepe Caso, suma 75 años de servicio

“No quisiera despedirme a la francesa tras las muestras de afecto que recibo estos días por parte de los vecinos y amigos al finalizar mi vida laboral en la farmacia de Bimenes”, señala Alfredo Caso, quien reconoce sentir “de verdad que esto se acabe, y va a ser difícil hacerme a la idea de dejar de acudir a mi cita diaria con mi entrañable Martimporra”, asegura. Pero los tiempos mandan, y “aunque podría prolongar un cierto tiempo mi actividad, uno empieza a estar un poco vieyu y no pudiendo rendir al cien por cien, retirarse a tiempo creo que es lo mejor que uno pude hacer antes de que la afición te eche”, explica con filosofía en su misiva de adiós a los yerbatos.

Se va el boticario con la satisfacción del deber cumplido, tras “dos generaciones que sumamos casi 75 años”, rememora, y que “no se pueden resumir brevemente porque son muchos los recuerdos, muchas las vivencias, muchas las personas que se fueron para siempre y también muchos quienes me ayudaron de una manera u otra durante horas y horas detrás de ese familiar mostrador de madera, que tantas recetas dispensó”. Pero si el farmacéutico tuviera que destacar alguno de los recuerdos que se lleva a su jubilación, se quedaría con “la confianza y fidelidad que demostrasteis; ello hizo fácil, no solo el desarrollo de mi trabajo y el poder ganarme la vida, también y gracias a ese trato cercano, la posibilidad de hacernos amigos”.

Alfredo Caso dice adiós, pero la farmacia de Martimporra sigue adelante “con un excelente equipo a quienes deseo, como siempre en sintonía con el consultorio médico, lo mejor para el futuro sanitario de Bimenes”, como él mismo señala. Su relevo se llama Álvaro Jiménez del Valle, tiene 33 años y llega a Bimenes como boticario titular con toda la ilusión del mundo.

Licenciado hace una década, Jiménez, natural de Gijón, pasó tras acabar la carrera por destinos como Alicante, un laboratorio en Madrid o Londres. Y de la gran urbe británica, al corazón de la Asturias rural y natural, porque “es un destino que me apetecía mucho, llevaba tiempo mirando la forma de volver y me parece que es el mejor lugar”, afirma convencido. No en vano, Bimenes es “un concejo muy tranquilo, con un entorno precioso con la Ruta de los Molinos o Peñamayor, y con una gente que ya me ha demostrado que es muy cariñosa”, asegura encantado de formar parte del municipio. “Voy a empadronarme aquí y la intención es quedarme hasta la jubilación”, subraya entre risas.

En apenas una semana ya ha conocido a muchos de los vecinos, y “la gente te saluda por la calle, es muy gratificante”. Otros han pasado por la farmacia para decir adiós a Alfredo y darle las gracias en persona por su dedicación. Él ya les ha dejado clara una cosa: nada de homenajes ni reconocimientos públicos. Y aunque no sea con pompa de placa conmemorativa, mesa y mantel puesto, que al menos quede constancia sobre el papel. Bimenes siempre recordará a su boticario.