Luisa Álvarez: “Sigue sorprendiendo que una mujer entrene a un equipo masculino”

En Candás todo el mundo conoce a Luisa Álvarez. El hecho de ser desde hace quince años conserje en el centro polivalente, punto neurálgico de la villa, ayuda. También que desde hace casi un cuarto de siglo sea la encargada de impartir los cursos de gimnasia de mantenimiento y de mayores, por donde pasan cerca de un centenar de personas cada curso. Una actividad que arrancó después de formar parte de la élite del piragüismo. Y es que Luisa Álvarez fue pionera en ese deporte al formar parte de la primera selección femenina que fue a unos Juegos Olímpicos. También fue la primera y única mujer en formar parte del equipo técnico de un equipo masculino en ese tipo de citas, concretamente en Atlanta 1996. Motivos más que suficientes para ser “Mujer del año” de Carreño, premio que recoge hoy viernes, a las 19.00 horas, en una gala que se celebra en el teatro Prendes.

Luisa Álvarez fue derribando barreras durante su carrera, pero ahora ve que el tiempo, en ocasiones, las ha vuelto a levantar. “Me da muchísima pena que estemos hablando de 1996 y que, 25 años después, sigamos igual. Que a estas alturas sea noticia que una mujer sea entrenadora de un equipo masculino significa que poco avanzamos en ese sentido”, afirma, antes de animar a las nuevas generaciones a seguir luchando. “Mientras en federaciones e instituciones no haya más mujeres en las presidencias, todos va a costar más trabajo. No estamos pidiendo que nadie pierda derechos, si no que en cualquier deporte las mujeres y los hombres tengamos los mismos derechos”, subraya. Luisa también tuvo que luchar para formar parte del primer equipo olímpico femenino, en Barcelona 1992, ya que unos años antes había abandonado la práctica deportiva. “Dejé el piragüismo muy joven, porque no había oportunidades para las mujeres. Veía que seguían concentrando a los quince primeros masculinos y a ninguna mujer. Me desmoralicé y lo dejé”, rememora sobre una trayectoria que hoy será galardonada.