Carreño se echa a la calle en defensa de su patrimonio y de las casas de Perán

“Carreño, protege tu patrimonio”. Claro y directo. Ese fue el mensaje que se podía leer en la cabecera de la manifestación que durante la tarde de este viernes recorrió el paseo marítimo de Carreño para pedir que no se derriben las casas de Perán, tras el desalojo y el tapiado realizado por Costas el pasado febrero.

Unas 250 personas dieron respaldo a la manifestación convocada por los propietarios del inmueble, dos de los cuales desarrollaban su actividad profesional en él hasta el desalojo. Las asociaciones vecinales y los cuatro grupos políticos representados en el Consistorio respaldaron la marcha, que gozó de un gran apoyo social. Los propietarios siguen confiando en la vía judicial iniciada, en la que han presentado un incidente al considerar que Costas no está siguiendo bien el proceso. También esperan un último empujón por la vía política. “Esperemos que los grupos políticos no vengan solo a hacer el paripé y que de verdad hagan todo lo que se puede hacer. Espero que podamos reunirnos de manera urgente con los partidos y que nos apoyen. No nos creemos que no se pueda hacer nada”, indicaron los propietarios, que también quisieron agradecer el respaldo que se pudo ver durante la tarde de ayer y en los últimos días: “Es mucha gente para lo que somos. He visto gente de toda la vida llorando. Estamos desbordados. Esto es un pueblín y la respuesta es grande”.