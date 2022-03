Villaviciosa se vuelve multinacional: decenas de vecinos llegados de fuera tiran del padrón

Villaviciosa tiene tirón y se traduce en los datos: el concejo sumó en un año unos 400 habitantes, según los últimos datos hechos públicos por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) y que se corresponden al 1 de enero de 2021. Unas cifras que se traducen en que el municipio maliayo fue el que un mayor número de nuevos vecinos sumó en Asturias en dicho periodo, ganando el pulso así a la despoblación que ha marcado durante lustros a la región. Al Ayuntamiento le consta que ya hay más de 15.000 empadronados y basta con darse un paseo por el concejo para constatar que muchas de las caras son nuevas.

Lo son tanto en el ámbito rural como en el urbano, y hay múltiples tipologías de nuevos vecinos, con un peso cada vez más importante de los llegados de fuera de Asturias, incluso del extranjero. Es el caso, por ejemplo, del italiano Paolo Bramati. Milanés de 58 años, tiene casa en Carda desde 2016, con vistas privilegiadas a la ría de Villaviciosa y a apenas dos kilómetros del casco urbano de la Villa. En los últimos años ha estado “yendo y viniendo” entre Carda y Barcelona, donde posee una tienda de material náutico ahora en vías de traspaso y de la que se hace cargo a distancia. Pero el pasado mes de febrero, Paolo decidió que ya no quería viajar más entre Asturias y Cataluña y que había llegado el momento de “disfrutar del tiempo, porque ahora tengo todo el del mundo para poder hacer lo que quiero, cultivar la huerta y ver el mar cerca”, asegura con un acento que no ha abandonado a pesar de lo variado e interesante de su vida.

Para llegar a Carda, el vecino maliayo-italiano ha pasado por numerosos destinos. Desde sus inicios, “cuando era muy joven”, como reportero freelance, con viajes para realizar trabajos en destinos como Somalia o la antigua Yugoslavia, o con reportajes de investigación que despertaron mucho interés en su país. Cuando dejaron de pagarle en los medios para los que colaboraba, “durante la gran crisis en Italia en aquellos años”, Bramati decidió “hacer el emigrante”, y se plantó en Formentera para trabajar en hostelería. Un mundo del que pronto descubrió que no le gustaba y que le puso en el disparadero para incorporarse al mundo del mar: desde trabajos para una empresa que investiga en microorganismos anticancerígenos hasta labores como pescador y marinero.

Su último destino laboral fue el de la tienda náutica en Barcelona, pero Paolo tuvo otra revelación. “La ciudad ya no es sitio para mí, es para los más jóvenes, y yo ahora quiero tranquilidad y disfrutar de mi tiempo. Prefiero que me despierte el canto de los pájaros antes que el camión de la basura”, bromea en su paraíso particular, en el que no faltan varias ovejas, abejas y una huerta que no para de crecer.

Llegó a Villaviciosa porque “tenía amigos aquí, amigos capitanes de barco que me decían que viniera porque aquí tengo lo que más me gusta: agua dulce y salada”, explica. Así que aterrizó en la zona “una semana que llovió todos los días y me encantó. Así que imagínate con sol”. Cuando vio la ría supo que ya había encontrado su sitio y sólo fue cuestión de poco tiempo dar con una casa con finca en Abeu de Arriba, un pequeño núcleo de Carda en el que vive prácticamente solo y donde “tengo todo lo que quiero”. En ese todo, Paolo engloba “tiempo para disfrutar, un sitio fantástico para despertar todos los días, gente fabulosa a mi alrededor y terreno para poner en práctica mis cultivos, porque aspiro a ser lo más autosuficiente posible”. A todo ello suma su colaboración con la asociación de Villaviciosa “Raitana” en favor de las personas con discapacidad, con las que “hago cosas normales con gente especial” y junto a los que ha encontrado otro remanso de paz adicional con el que trabajar para hacer el mundo mejor.

De sus vidas anteriores no echa nada de menos, porque “los amigos de verdad lo siguen siendo” y cada poco vienen a visitarlo. Le piden excursiones por el concejo y que “los lleve a las inmobiliarias, porque ellos también quieren vivir aquí”, asegura.

Desde Alemania

Del campo a la ciudad, Villaviciosa también ha visto cómo su capital se va llenando poco a poco de nuevas familias con niños que eligen la Villa como base para una vida más tranquila y, a la vez, con las ventajas de estar cerca de otras urbes como Oviedo o Gijón. Es lo que les pasó a la palentina Silvia Salvador, a su marido, el irlandés Owen McCann, y sus dos hijas, Luna y Alana, nacidas en Berlín.

La historia vital de Silvia es parecida a la de muchos jóvenes que en su día decidieron irse a probar suerte a otros países y que con el paso de los años han apostado por volver a España en busca de mejor calidad de vida. En su caso, tras cursar en Salamanca la carrera de Bellas Artes, con una beca Erasmus en Berlín, decidió irse el verano de su graduación a intentar salir adelante en la capital alemana. “Es una ciudad que engancha, con una oferta cultural y artística increíble”, señala Silvia, que pensaba permanecer unos meses y “acabé quedándome 21 años”.

Posteriormente, conocería a Owen, fotógrafo de Dublín que también intentaba abrirse camino en Berlín “escapando de la crisis en Irlanda”. Al poco, llegarían sus hijas. En la capital germana Silvia puso en marcha una marca de moda que llegó a tener mucha repercusión en desfiles en España, con tienda en Berlín y con una cartera de clientes que conserva, ahora redimensionada a los accesorios bajo la marca “Potipoti Accesories” . Funciona a través de internet y con varios puntos de venta físicos, también en Villaviciosa.

Hace unos años, explica Silvia Salvador, Berlín era una capital “muy asequible para vivir bien con poco dinero”. Pero las cosas han ido cambiando. Ser propietario de una vivienda en la ciudad es un lujo y todo sale más caro. Con ese caldo de cultivo y dos hijas pequeñas, “llevábamos dos o tres años pensando en venir a España, y como no queríamos una ciudad grande, las capitales principales quedaron descartadas”, señala. Además, tenían claro que preferían el clima y los paisajes del norte, y como una hermana de Silvia estuvo un tiempo viviendo en Gijón, su búsqueda se fue estrechando, con la zona de la Comarca de la Sidra como la que más puntos tenía.

Con el covid por el medio, la compra de su piso, en el centro de la Villa, fue casi por internet y gracias a la videoconferencia que les hizo un amigo, porque “no se podía viajar por la pandemia y fue muy complicado”.

Finalmente, todo salió bien. Compraron a precio razonable y son vecinos del concejo desde el pasado verano. Las niñas van al colegio, a natación, a kárate, y “pueden salir solas porque sólo es cruzar la calle, algo que en Berlín es impensable”, sostienen. Como lo es el poder tomar un vino en una terraza en pleno invierno –“aquí llevamos todo el año haciéndolo”– o poder ir a la playa o a pueblos como Tazones y Lastres “que son la envidia de los amigos de allí”.

Owen da clases de inglés en el Ateneo y espera poner en marcha un proyecto de construcción de minicasas en toneles de sidra. Silvia sigue con su proyecto de joyería de diseño, mientras se sorprende cada día con la cantidad de gente nueva que, como ellos, ha llegado a la Villa. Sin ir más lejos, “los vecinos del piso de abajo son de Berlín, no los conocíamos de nada y alucinamos”. Un amigo de su hermana, inglés, vive al otro lado de la calle. Una pequeña multinación que no deja de crecer. Y Villaviciosa con ella.