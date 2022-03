El sueño americano de Edu Ramos

“Cuando tenga que irme para poder alcanzar mi sueño me voy a ir, no tengo ninguna duda”. Eso pensaba Edu Ramos antes de cambiar Candás por Vancouver. Ese sueño es la música. Este joven carreñense de 24 años de edad aterrizó el pasado mes de octubre en Canadá, en busca de caminos menos sinuosos para poder llegar a su meta y ya ha dado los primeros pasos. Esta semana se presentó en el Teatro Prendes el documental “Far From Me”, en el que se agrupan tres videoclips sobre tres temas compuestos y cantados por E.R. Ese es su nombre artístico.

Para llegar a la meta hay que ir quemando etapas. Con un aroma a rap y hip hop, e inspirado en Kayne West o Eladio Carrión, a Edu Ramos le siguen cerca de 30.000 personas en instagram y sus canciones ya aparecen en Spotify y Apple Music. El primer clip de “Far From Me”, rodado en ubicaciones del concejo de Carreño, ya está en Youtube, donde las semanas próximas llegarán los siguientes. “Far From Me es un trabajo audiovisual. Una trilogía de tres vídeos musicales agrupados en un corto. Se basa en el concepto de la ambición y la inocencia a partes iguales. Ambición, porque intento plasmar ese camino hacia tus sueños o metas de manera desmedida. Intento que se vea lo que puede pasar cuando a veces te dejas llevar demasiado por esa ambición. E inocencia porque por ver como una persona que es ajena a lo que pasa y que no tiene responsabilidades de lo sucedido, al final es el que más afectado queda”, reflexiona. El trabajo fue presentado ante unos 220 espectadores. Ramos lo tuvo que vivir desde la distancia, pero estuvo presente de manera telemática.

El pasado mes de octubre, Edu Ramos hizo las maletas y abandonó Candás y su vida en Asturias para poner rumbo a más de ocho mil kilómetros de distancia. Una vez finalizados sus estudios, graduado en Comercio y Marketing, decidió que era el momento de pararse y pensar. Y de apostar por lo que realmente quería. “Cuando eres joven, tienes indirectamente la sensación de tener que sacar una carrera, porque, si no, no vas a tener nada. Es como una presión social fuerte de cara a coleccionar títulos. Estudié una carrera y no me arrepiento, pero no es realmente lo que me llena. Es muy importante que cada persona dedique tiempo a su vida, dar más importancia a que piensen que es lo que realmente les hace felices. Intentar enfocarte y plasmar lo que te hace feliz”, reflexiona. Y lo que a Edu Ramos le hace feliz es la música: “Me di cuenta de que realmente me gusta hacer música y que me resulta súper divertido. Lo paso genial intentando plasmar un cachito de mí en cada canción, haciendo vídeos y que se pueda ver visualmente... Que puedan escuchar y ver lo que quieres expresar. Me parece algo precioso, me fascina. Intento luchar diariamente por mis sueños, que son esos”, señala.

A la hora de elegir el lugar, Vancouver no fue la primera opción, pero fue la que finalmente eligió por el hecho de tener un primo allí y por estar cerca de EE UU. “Estoy muy contento, la gente es muy amable y el nivel de vida la verdad que está genial. El clima es muy similar a Asturias. Por tanto, tampoco tengo frío ni se pasa mal, estoy acostumbrado” comenta entre risas. Pero para luchar por los sueños y, sobre todo, para conseguirlos, también hay una parte menos bucólica: “No es nada fácil irte a sitios solo, sin tu familia, sin tus amigos... Los sueños empiezan desde abajo. Salgo de casa a las once o, si voy al gimnasio, a las nueve. Estoy haciendo un curso, al que entro a las doce y salgo a las cuatro y media, y de ahí voy corriendo al trabajo. Trabajo como chef en un restaurante. Entro a las cinco, salgo a las diez y media y llego a casa a las once. Estoy todo el día fuera. Ese momento de noche, después de trabajar, suele ser cuando me suelo enfocar en la música. Cuando tengo días libres, los utilizo para ir a sitios, inspirarme, conocer gente, ir a estudios, hablar con otros artistas...”. Un día a día ajetreado que se convierte en el peaje a pagar por el sueño. “No estoy triste ni insatisfecho por el hecho de no tener mucho tiempo. El camino fácil hizo hombres flojos. El hecho de que sea difícil me gusta, no me gusta que me den las cosas hechas”, señala.

Los momentos de bajón también asoman y es entonces cuando Edu saca fuerzas. “Cuando estoy mal pienso en que estoy aquí luchando por lo que quiero. Sé que estoy en el camino correcto e intento utilizar eso de motivación. Cuando empiezo la semana y sé que tengo que ir a un trabajo que no es el de mis sueños, pero lo necesito para poder vivir aquí, intento sacar pensamientos positivos acerca de qué es lo que realmente me gusta hacer y por qué lo estoy haciendo y cual es mi meta”, indica.

Ramos se encuentra en plena búsqueda de su sueño, pero consciente de que tiene que mirar también al futuro: “He venido aquí a luchar mi sueño que es intentar poder vivir de algo que para mí es increíble, que es la música. La música para mí es transmitir, conectar contigo mismo primero y, una vez que conectas contigo, expresarlo al mundo y conectar con otras personas. Que se identifiquen con lo que hacen me parece algo mágico. Es un sueño muy ambicioso, pero eso no me va a quitar de dejar de hacerlo. Cada uno tiene su vida y sus sueños y tiene que luchar por ellos independientemente de lo que opinen. Si vives para las opiniones ajenas, no vives tu vida”.