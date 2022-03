La obra del argayo de Candamo, en su recta final, aunque aún sin fecha para abrir la vía

La reparación del hundimiento de la carretera regional AS-353 entre el puente de Peñaflor (Grado) y Cuero (Candamo), que mantiene cerrado uno de los accesos a la localidad candamina desde el pasado 8 de diciembre, está a punto de concluir. A la obra, declarada de emergencia por la viceconsejería de Infraestructuras y dotada con 442.218 euros, solo le falta el remate con aglomerado y pintar las líneas de la calzada. No obstante, de momento, no hay una fecha concreta para la apertura del vial pues esta última fase de los trabajos necesarios depende de que el tiempo acompañe. Es necesaria una previsión de varios días sin lluvia para ejecutarlos y se acusa además también la falta de materiales por la huelga del transporte.

“La apertura puede llegar rápido o tardar algo más porque por ahora la dirección general de Infraestructuras Viarias y Portuarias no me puede afinar más sobre la fecha. Aunque solo falta aglomerar y pintar, obviamente, hay que hacerlo cuando no llueve y, además, la huelga del transporte está afectando también a la recepción de suministros”, apunta la alcaldesa de Candamo, Natalia González.

El enorme desprendimiento se produjo durante el temporal que azotó la región a principios de diciembre pasado con el deslizamiento de gran cantidad de tierra hacia el río Nalón, dejando la calzada completamente en el aire y obligando a su cierre en el tramo desde el puente de Peñaflor a Cuero. Una situación que ha afectado a los vecinos que, desde entonces deben acceder al pueblo por la carrerta AS-237 hasta el puente de Sandiche, donde toman la AS-353 para llegar por Murias y Agüera. Un rodeo que les supone 10 minutos más en su habitual desplazamiento.

La obra, que ejecuta la empresa local New Construction, ha consistido, primero, en excavar el terreno en la zona donde se produjo el argayo y retirar todo el material. Unas labores muy complejas debido a la ubicación del deslizamiento, en un terraplén hacia el Nalón. Después, se construyó un muro de hormigón armado de 12 metros de altura y 22 metros de longitud que va anclado a la montaña con bulones. Unas actuaciones que ya están finalizadas a la espera de poder realizar las últimas labores para abrir cuanto antes la carretera.

“Razonablemente rápido”

En ese sentido, la regidora candamina valora muy positivamente la celeridad que ha tenido el Principado a la hora de declarar la obra de emergencia y adjudicarla, así como por la rapidez con la que se han ejecutado los trabajos, en tres meses, pese a la complejidad que suponía la intervención, encajada entre la carretera y el río. “Estamos muy satisfechos por la urgencia con la que se acometió y porque se realizó en un plazo razonablemente rápido”, destaca. La Alcaldesa confía en que queda muy poco para poder volver a circular por la AS-353 del puente Peñaflor a Cuero aunque, de momento, no se puede ofrecer una fecha fija.