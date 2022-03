Siero tuvo un alcalde llamado Alfredo Canteli, con casi el mismo nombre que el del actual regidor de Oviedo. Casi, porque el segundo apellido de ambos no es el mismo. El del sierense era Gutiérrez y el del ovetense es Fernández. Esta coincidencia es una de las muchas curiosidades que aparecen en la obra “Siero a través de sus alcaldes 1895-2015”, editada por el Ayuntamiento y que recoge el magnífico trabajo de Fructuoso Díaz, quien fue capaz de reconstruir la historia y trayectorias políticas y personales de los regidores del municipio en tan extenso periodo.

En lo que respecta al Alfredo Canteli sierense, este fue alcalde del concejo a principios del siglo XX, en concreto entre 1907 y 1909. Cuenta el autor de la obra que había nacido en la parroquia de Aramil y que a comienzos del siglo pasado aparecía ya domiciliado en Pola de Siero “como una de las 150 principales cabezas de familia del concejo y sus 75 mayores contribuyentes”. Era, según explica Fructuoso Díaz, un hombre muy polifacético, “labrador, empresario y comerciante, tratante de ganado, comerciante de grano, paja y alfalfa, con fábrica de sidra y taberna y carnicería en la plaza de Les Campes”.

El autor del libro sobre Siero a través de sus alcaldes recuerda que en la prensa de la época, en concreto, en el año 1926, se escribía sobre Canteli Gutiérrez lo siguiente: “Es hombre emprendedor entre los mejores y debido a ello ha instalado en la plaza de Las Campas un establecimiento de bebidas y comidas que, atendido como está y con buena cocina y excelentes licores, no deja nada que desear, pudiendo afirmarse que es el mejor establecimiento de su clase en la Pola (...)”.

Según Fructuoso Díaz, Canteli tuvo al menos dos hermanos, Nicanor y Fermín. Fueron todos ellos hijos de José Canteli Fonseca, labrador, y María Gutiérrez Camino. Alfredo Canteli, por su parte, se casaría en la Pola en el año 1900 con Josefa Ramos Presa.

Hasta aquí su vida personal y laboral. Pero hay también abundante documentación sobre su trayectoria política en el libro sobre los regidores sierenses. Su ideología era conservadora y fue nombrado regidor a finales de marzo de 1907, sucediendo en el cargo a Celestino Miranda García. Entre las obras que impulsó, el autor del libro menciona que “subastó la construcción de un puente sobre el río Noreña” en la parroquia de Argüelles y acordó provisionar la plaza de arquitecto municipal, que sería el “encargado de proyectar, inspeccionar y liquidar todas las obras que el Ayuntamiento ejecute para el cumplimiento de los servicios que sean de su competencia (...)”. Entre ellas, estuvo el impulso a edificios escolares. En su periodo de alcalde también se contrató a un médico municipal, en enero de 1908.

Larga trayectoria política

Canteli Rodríguez fue regidor hasta junio de 1909, cuando su correligionario Juan Rodríguez García fue nombrado para ocupar el puesto por el Ministerio de la Gobernación. No obstante, eso no supuso, ni mucho menos, que se desvinculase de la política, en la que tuvo una larga trayectoria.

Fue edil de Siero desde 1905 hasta 1936, salvo en los periodos de 1911 a 1915 y de 1923 a 1930, según señala Díaz. “En las elecciones municipales de mayo de 1909 obtuvo el mejor resultado en el distrito electoral de la capital del concejo (...) Volvió a presentarse a las elecciones de noviembre de 1911 por el distrito de Pola de Siero, aunque esta vez no obtuvo tan buenos resultados”, escribe Díaz en su trabajo. En la obra no figura la fecha de su muerte, al no existir documentación localizada al respecto.