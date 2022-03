Grado nota el cierre de los supermercados en domingo: “Viene menos gente de fuera”

Supermercados y grandes superficies de alimentación de Grado tradicionalmente abrían los domingos. Comenzaron a cerrar en la jornada dominical desde el inicio de la pandemia y no han vuelto a abrir en ese día que coincide con la celebración del mercado de la villa, la cita comercial por antonomasia de la capital del concejo. Sigue habiendo afluencia de gente –ayer mismo la hubo–, pero el pequeño comercio, la hostelería local e incluso los vendedores de los puestos de la plaza notan la bajada de gente y querrían que se volviera a la costumbre de la apertura de los supermercados en el horario dominical hasta las 15.00 horas, con la compensación del cierre los lunes.

Muchos clientes habituales de fuera del concejo ya no llegan a la villa moscona los domingos, dicen los afectados. “Venían, aprovechaban para hacer la compra de la semana, luego iban al mercado, compraban en las tiendas de Grado y se tomaban un vermú e iban a comer Todo eso desapareció y tanto la gente como los negocios nos piden que se recupere el horario de apertura. Es una norma muy antigua y todos nos adaptamos a ella así que los grandes también deberían”, aprecia Sagrario Fernández, presidenta del colectivo “Agora Grao”.

El Ayuntamiento ha tratado en varias ocasiones de convencer a las empresas que gestionan los supermercados de Grado de volver a abrir los domingos, sin éxito. La respuesta siempre ha sido negativa y el municipio no puede hacer nada ante ello. Es decisión de las compañías y, por el momento, nada indica que vayan a retomar el horario dominical. Pero los negocios insisten: “Hay que hacer algo porque viene mucha menos gente, los supermercados eran un gancho porque el domingo la gente no trabaja y puede ocuparse de eso y luego dar una vuelta por Grado”, apunta una comerciante que prefiere mantenerse en el anonimato.

La polémica ha generado amplio debate en Grado pues los comercios y la hostelería se encuentran en un muchos casos ante un dilema: si por un lado sí apuestan por la reapertura de los domingos porque les beneficia en las ventas, por otro, entienden que los trabajadores de las grandes superficies quieran mantener su actual horario, de lunes a sábado.

“Viene mucha menos gente, gente que venía siempre a tomar el vermú que ya no vimos más pero, claro, también entiendo que los empleados quieran tener el domingo libre, yo si pudiera también lo haría”, dice la hostelera Montse Alonso.

El cierre de los supermercados –de todos los de la villa solo abre uno ubicado en la recta de Peñaflor– también ha tocado las ventas de los puestos del mercado, pues era común que tras hacer la compra semanal en la gran superficie de alimentación, muchos visitantes compraran los productos frescos en la zabarcería moscona, desde frutas y verduras al pan, quesos, embutidos o mieles. “Era importante que abrieran otra vez”, considera la apicultora Aurora Gómez, aunque al mismo tiempo apoya la postura de los trabajadores, que no quieren la apertura de los domingos. El bajón ella también lo achaca a la crisis económica derivada de la pandemia, con el alza de los precios que ahora agrava la guerra en Ucrania. La gasolina es más cara y cuesta más coger el coche, estima. Unas circunstancias que también han afectado claramente a los negocios en los últimos tiempos.

La hostelera María José Omaña comenta que los domingos ya no son lo de antes “porque la apertura de los supermercados eran un gran atractivo, no estamos ni a un sesenta por ciento de lo que era un domingo antes de la pandemia”. Además, señala que es una de las preguntas habituales de muchos visitantes, por qué no abren ya estos establecimientos. “Mucha gente no lo sabe y llegan a Grado y lo encuentran todo cerrado, es algo que nos comentan mucho los clientes al llegar aquí”, añade.

El cierre en domingo tiene también su impacto los lunes, cuando todos los pequeños comercios que abren el domingo permanecen cerrados, a excepción de las pequeñas tiendas de alimentación que sí guardan la costumbre de funcionar por las mañanas. Ahora, con los grandes supermercados abiertos también los lunes, han notado bajada en la venta de pan y otros productos, señala Sagrario Fernández. “Les está perjudicando porque la gente va al súper a por el pan, antes lo cogían en la tienda y llevaban otros productos, era un día muy importante en ventas para estos negocios más pequeños”.

Sin embargo, no todos los empresarios locales lo ven así. Marta Vielsa, propietaria de un obrador de pan, considera que el cierre de los domingos de las grandes superficies “nos beneficia a todos los comercios e, incluso, al mercado, porque la gente compra en los pequeños comercios y en los puestos, la gente compra lo local ese día”. Además, apunta que la clientela habitual de los lunes continúa comprando en el negocio. Lo que sí observa es que la bajada de gente de fuera del concejo afecta a la hostelería, “se nota menos ambiente”.