Víctor Manuel: “Mi güela hacía les mejores fabes, lo que te gusta de guaje no se olvida”

A buen seguro que el nuevo miembro de honor de la Cofradía de Amigos de Les Fabes del Principado de Asturias, el cantautor y productor musical Víctor Manuel, cumplirá el juramento que hizo este sábado al recibir el título honorífico en el Teatro Riera de Villaviciosa, Y es que lo de dar a conocer la faba asturiana y la fabada lo hace desde siempre. “Procuraré hacer honor a este nombramiento y seguiré cocinando les fabes como les cociné la semana pasada”, aseguró el de Mieres.

La distinción precedió a la lectura del pregón de las Jornadas de les Fabes de Villaviciosa, en el que recordó las que hacía su abuela María y finalizó cantando la canción popular ucraniana “Una noche de luna”. Fue apoyo, según dijo, “de la gente atrapada en medio de la guerra”.

Junto a Víctor Manuel, también fueron distinguidos en la celebración del séptimo Gran Capítulo de la Cofradía de les Fabes los premiados en la edición de 2020, cancelada por el obligado confinamiento a causa de la crisis sanitaria. El grupo El Gaitero recibió el galardón “Faba de oro” por “el compromiso con su tierra y su prestigioso desarrollo de la industria agroalimentaria”. Por su lado, el gastrónomo y escritor Eduardo Méndez Riestra recogió el galardón al mérito gastronómico, en atención a “toda una vida dedicada al estudio, conocimiento y comunicación de la gastronomía asturiana”, tal y como señaló el secretario de la cofradía, Ismael Fernández.

En nombre de El Gaitero acudió su director general, Ricardo Cabeza, quien afirmó que la compañía mantiene “firme” su compromiso con la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la Faba Asturiana como miembro de su consejo regulador y consumidor de la legumbre de marca. Méndez Riestra agradeció el premio felicitando a la Cofradía de Les Fabes por su lucha “en tiempos de cibercocina y cibergastronomía” en favor la faba y de la fabada. “En vez de enloquecer por esa cosa llamada cachopo y otras similares, es conmovedor y de reconocer su labor”, dijo.

El capítulo contó también con la presencia del presidente de la cofradía, José Ramón Villa; el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega; la directora general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Begoña López, y el presidente de la Junta General, Marcelino Marcos, quien destacó la importancia de que el producto esté regulado bajo la IGP Faba Asturiana. “También son fundamentales para revalorizar nuestros productos iniciativas como estas jornadas que organiza con gran acierto el Ayuntamiento”, añadió.

Tras la entrega de las distinciones del Gran Capítulo, la actividad se trasladó a la plaza cubierta, donde Víctor Manuel anunció el inicio de las Jornadas de Les Fabes con un pregón cargado de recuerdos de les fabes de la “güela María”. Eran “les mejores”, porque, tal y como dijo, “seguramente les coses que comes de guaje, si te gusten, no les olvides”. También trajo consigo una simpática anécdota de su gran amiga, la cantante y actriz ya fallecida María Dolores Pradera, quien conoció “los efectos secundarios” de la fabada en el Moscú de la Unión Soviética tras una comida en la Casa de España. “Sola en su habitación, se explayó a conciencia, me contaba que temblaban las paredes con su arsenal de ventosidades”, recordó. El cantautor contó que al día siguiente, hablando con gente de la Embajada, la fenomenal artista se enteró de que “era sabido que en todas las habitaciones del hotel tenían micrófonos ocultos que registraban el mínimo detalle. Se puso roja de pensar en las grabaciones que había dejado en la Unión Soviética”.

Víctor Manuel cambió de tercio y pasó de la Unión Soviética a la Rusia actual y a “la increíble situación bélica” que se vive en Ucrania, por lo que se solidarizó con los habitantes de ese país, “con los perdedores de todas las guerras, los niños y la gente atrapada”. El público le brindó un gran aplauso. En todo caso, el cantautor pidió “por favor” no meter a todos los rusos “en el mismo saco” y terminó su pregón como mejor podía hacerlo, cantando con su característica voz resonando en la plaza cubierta maliayesa, dedicando a los que sufren las guerras la canción tradicional ucrania de Nikolái Gógol “Una noche de luna”.

A las Jornadas de les Fabes también acudió la presidenta del PP de Asturias, María Teresa Mallada. Tras el encuentro con los productores, señaló que “no puede ser que el principal enemigo de la faba asturiana sea la propia Administración autonómica, porque no controla la fauna salvaje”, en referencia a los daños que producen los jabalíes en las plantaciones.