“Todo nos dice a gritos que no podemos vivir como vivimos”

Inmaculada González-Carbajal García (Avilés, 1955) es médica del sector privado, historiadora, escritora con ocho libros publicados, especialista en artes marciales desde hace más de treinta años y presidenta de la Fundación El Pájaro Azul. Es el suyo un currículum lleno de vida al que el próximo viernes, día 1 de abril, sumará la lectura del noveno pregón de la Semana Santa de Grado, que organiza la moscona Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Será a a partir de las 19.30 horas en la capilla de Los Dolores.

–¿Cómo le llega el encargo?

–La invitación vino a través del cofrade Álvaro Valdés, porque me conoce y sabe un poco cómo es mi forma de ver la vida a través de los libros que he escrito, como “Al final todos calvos” o “El mundo a través de una mosquitera”. Estaba pensando para 2020, pero pasó lo que pasó y quedó retrasado hasta este año.

–¿Y cómo es su forma de ver la vida?

–A la vida hay que darle sentido para que no nos envenene. Mi visión es que hay una injusticia de base en la que donde nacemos, aunque también afecte el contexto familiar, determina tu vida a todos los niveles y las posibilidades que tienes de todo. Hay que darse cuenta de lo afortunados que somos quienes hemos nacido en lugares con acceso a la educación y la sanidad. No sabemos lo que es el hambre. Deberíamos quejarnos mucho menos, ver el privilegio que tenemos y compartirlo con los demás. La felicidad está dentro de uno y hay que tratar de ser feliz.

–¿Qué significa para usted la Semana Santa?

–La Semana Santa me retrotrae a mi infancia. Mi padre era un entusiasta de la Semana Santa de Avilés, con lo cual, desde muy pequeña, asistía a todos los oficios. Curiosamente, no era creyente pero él cantaba saetas y me llevó siempre a las procesiones. Ahora me gusta conocer las diferentes semanas santas que tenemos en España. Conozco un montón y lo que más me gusta es ver la diversidad cultural que tiene nuestro país. Aunque cada una tiene su belleza, la de Sevilla es espectacular, impresionante y especial.

–Como médico e historiadora, ¿qué cree que deja la pandemia en la sociedad?

–Ha sido muy duro para todos de diferentes maneras. Para mucha gente de manera especial, porque o bien le ha afectado o le han muerto familiares. También para los trabajadores que estaban donde estaban en esos momentos tan complicados. Pasado un tiempo, veo que todos estamos afectados. Lo dije desde el principio: esta pandemia evidenciará los aspectos más vulnerables a nivel personal y colectivo. Y así se está siendo. Queremos volver a la vida de antes, pero eso es muy difícil. Ha cambiado todo y más que va a cambiar. Todo nos está diciendo a gritos que no podemos vivir como vivimos, a costa de los países empobrecidos. Las formas de vivir cambian y las políticas también cambian. Cuanto más tardemos en reaccionar, más problemas vamos a tener.

–¿Reflejará estos aspectos en el pregón?

–Lo tenía hecho prácticamente hace dos años, pero nos pasaron muchas cosas y hemos vivido cosas muy fuertes. Por ejemplo, hablaré de qué entendemos por buena muerte desde un punto de vista filosófico. Creo que si uno vive bien, morirá bien. Veo la muerte como una consecuencia de la vida. Si he vivido con sentido es probable que la muerte, no lo que supone el proceso de morir, tenga continuidad con lo que he vivido.