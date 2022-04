Amelia Fernández afrontará una cuestión de confianza tras el rechazo al presupuesto

Hubo negociaciones hasta última hora, pero finalmente el presupuesto de Carreño no salió adelante y el gobierno busca aprobarlo ahora de una manera arriesgada. Los tres grupos de la oposición mostraron su rechazo a las cuentas, lo que obligaría a prorrogar el presupuesto de 2021, ya condicionado por la situación de pandemia. Algo que quiere evitar el PSOE. Tras la negativa de la oposición a darle apoyo, la alcaldesa, Amelia Fernández anunció que se planteará una cuestión de confianza como mecanismo para tratar de que reciba luz verde.

Carreño regresó en cierto modo al pasado en el Pleno de ayer. Como sucediera hasta 2020, siempre con falta de acuerdo, el presupuesto volvió a quedar estancado. Y fue entonces cuando se planteó el órdago. El próximo martes, en Pleno extraordinario, está previsto que se valore la confianza en el equipo de gobierno, vinculada a los presupuestos. Eso haría que si el PSOE obtiene los votos suficientes para ganar la cuestión de confianza, el presupuesto salga adelante, pero si la pierde podría formarse un nuevo gobierno municipal.

Eso sí, el partido en el ejecutivo tiene bazas para jugarse la apuesta, ya que si no se aprueba la moción, tendrían entonces el resto de grupos (IU, PP y Somos) que plantear un candidato para la Alcaldía y que saliera elegido en un mes. El debate fue acalorado y la decisión socialista sorprendió. La Alcaldesa la justificaba de esta manera: “Por responsabilidad política. No entendemos otra manera que no sea ejercer nuestra responsabilidad hasta el último minuto de estar aquí. No tiene ningún sentido hipotecar un concejo y asfixiar que no se hagan inversiones”. El mecanismo sorprendió al resto de grupos, que durante la sesión habían reprochado al gobierno poca capacidad negociadora.