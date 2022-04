Cuatro décadas sirviendo a Noreña

Rogelio Heredia del Amo no pudo evitar emocionarse durante el homenaje que le hicieron ayer viernes los que fueron sus compañeros en la Guardia Civil durante los 39 años que estuvo de servicio en Noreña. “Son muchos años los que he estado en Noreña, ha pasado mucha gente, hay compañeros que igual se marcharon hace 25 años y están aquí ahora”, decía durante el transcurso del acto.

El homenaje debió hacerse el año pasado, que fue cuando se retiró como Guardia Civil, pero la pandemia impidió que se celebrara un acto que por fin pudo realizarse ayer, con la presencia de setenta personas llegadas de diversos puntos de España. “Verlos aquí me da la idea de que he debido comportarme bien”, señaló Rogelio Heredia. Este rememoró lo que le dijo un día otro Guardia Civil: “Aprendí de un compañero que me dijo que no hay mejor cosa que cuando te retires todo el mundo te salude y se quiera tomar un café contigo”. Él, ahora, considera con satisfacción, que ha podido cumplir con eso. “Algo he debido de hacer bien cuando están todos aquí”, añadió.

Rogelio Heredia del Amo nació en Tuilla y en el pueblo langreano sigue viviendo a día de hoy tras agotar una carrera que exprimió hasta los 65 años, cumplidos en 2021 y edad a la que se tuvo que jubilar. Además de sus 39 años de servicio en Noreña –llegó a la Villa Condal en 1982– antes sumó otros cinco de servicio en Benia de Onís, y asegura con satisfacción que de todos ellos estuvo “casi 30 años trabajando en la calle”.

Uno de los organizadores del homenaje fue su hijo Alberto, que ha seguido sus pasos en la Guardia Civil y que fue capaz de juntar a una buena parte de los que fueron compañeros de su padre: “Están casi todos desde 1982 hasta ahora, todos los compañeros que han podido han venido, mi padre es una persona que se hace querer”, afirmó Alberto. Un “ejemplo” que seguir en la vida y en la profesión.