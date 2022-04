Las posturas no cambiaron. No hubo sorpresa, y Amelia Fernández y su equipo de gobierno perdieron este mediodía la segunda oportunidad de sacar el presupuesto adelante. Los tres grupos de la oposición rechazaron darle la confianza a la Alcaldesa, por lo que se abre ahora un período de un mes en el que se podrá presentar una moción de censura con un candidato alternativo a la alcaldía, algo que no tiene visos de prosperar, ya que el PP ha anunciado que no la va a secundar, por lo que no se daría la mayoría para que hubiera cambio al frente de la corporación. Eso llevaría a que se cumpliera el objetivo del equipo de gobierno, que no es otro que los presupuestos fueran aprobados. Eso sí, sería al término de ese mes que ahora se abre y no sería hasta principios del mes de junio, tras todos los trámites legales, cuando pudiera validarse el documento presupuestario.

Izquierda Unida ha ido más allá durante el pleno de este mediodía, y ha insistido, como ya expuso en el pleno del pasado jueves, en la dimisión de la Alcaldesa Amelia Fernández: “Si aun le queda algo de dignidad, cosa que ponemos en duda, pedimos que presente su dimisión. Deje de jugar a ser Dios y deje de hacernos perder el tiempo con sus argucias”. Amelia Fernández respondió de manera negativa: “La confianza la otorga la ciudadanía en las urnas. Tengo claro que para algunos grupos el problema es que gobierne el PSOE y el problema soy yo. Ahora tienen la puerta abierta. Disponen de un mes para proponer una moción de censura”.