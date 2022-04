Izquierda Unida ha mantenido a lo largo de la semana pasada contactos con los otros dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Carreño para informarles que la coalición sugue adelante con su planteamiento de promover la presentación de una moción de censura contra la alcaldesa, Amelia Fernández, “consecuencia lógica” del proceso iniciado por la regidora tras el rechazo a los presupuestos, sostiene la organización.

Amelia Fernández se sometió voluntariamente a una cuestión de confianza a principios de abril, tras no poder aprobar previamente en un Pleno los presupuestos municipales. “La perdió por la misma mayoría que había rechazado sus presupuestos, no negociados con nadie pese a estar gobernando en minoría”, recuerda IU. “La Alcaldesa debería haber dimitido tras este revés y al no hacerlo, el resto de los grupos debemos dar el paso responsable y necesario para quitarla y formar un gobierno de consenso que dé estabilidad al concejo durante el tiempo que queda de mandato”, aseguran desde la coalición.

IU afirma que tiene claro que la situación “no es la deseable y que lo queda de legislatura no da margen para desarrollar programas políticos”, pero entiende que sí es tiempo “más que suficiente para reconducir la dirección del Ayuntamiento y dar mejora a los servicios públicos e imagen de estabilidad y respeto”. “Esta situación ha sido forzada por la propia Alcaldesa, por su incapacidad y su soberbia ante el resto de la Corporación. Ella es la responsable, no el resto de los grupos políticos”, aseveran responsables de la coalición.

Izquierda Unida apunta que “tras informar a Somos Carreño y al Partido Popular, estamos a la espera de las reacciones de ambos grupos, que coinciden en la mala gestión de Amelia Fernández y la falta de diálogo del PSOE”, concluye la organización que, con todo, admite que “a priori no parece fácil que el avance de la moción pueda prosperar hacia el puerto que IU desea, debido a las posiciones iniciales que se han ido manifestando”.