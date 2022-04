La moción de censura planteada por Izquierda Unida (IU) en Carreño no prosperará. El PP, necesario en la ecuación para desbancar a la socialista Amelia Fernández, confirma tras unos días de reflexión su negativa a apoyar dicha moción. Es una postura que ya había manifestado con anterioridad, incluso, a que fuera presentada la propuesta.

Eso sí, tras el anuncio de IU de la presentación de la moción hubo una reunión entre ambos partidos, igual que por parte de IU y Somos, ya que IU necesitaría ambos apoyos. La sintonía con Somos era evidente, pero no así con el PP, aunque en el encuentro celebrado el pasado miércoles los populares no dieron una respuesta definitiva, algo que sí han hecho tras la reunión de la junta local en la que hubo una representación de la dirección regional del partido.

“Nuestro grupo municipal no puede apoyar una moción de censura de IU, toda vez que no nos ha presentado proyecto alguno que ofrezca opciones serias y responsables, ni ahora ni durante todo el mandato”, afirman los populares, que aluden a la falta de sintonía: “Durante estos tres años se ha puesto en evidencia que no comparten nuestras propuestas de reducción de impuestos y de ordenación del territorio, no siendo, además, el momento actual el más adecuado para realizar un cambio, cuando los plazos para obtener subvenciones están al límite y podríamos perjudicar a los ciudadanos del concejo”.

Los populares, que habían negado la confianza a Amelia Fernández, acusan al PSOE de “mala gestión” y de “inadecuada negociación”, criticando la presentación de los presupuestos en abril. Quedan dos semanas tras el plazo abierto a partir de que la Alcaldesa perdiera la confianza de la Corporación, pero, salvo monumental sorpresa, Amelia Fernández salvará la situación.