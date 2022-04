IU acusa al PP de “marear la perdiz” con la moción de censura a la alcaldesa de Carreño

Tras un intento de acercamiento que duró poco más de una semana, el clima de cierta cordialidad queda atrás. El PP confirmó a Izquierda Unida (IU) que no apoyará la moción de censura para desbancar a la alcaldesa Amelia Fernández (PSOE), dejando claro que las diferencias son insalvables, mientras IU responsabiliza directamente a los populares de que no haya cambio al frente de la Corporación. “El PP ha estado mareando la perdiz, simulando que se enfrentaba al PSOE, para acabar respaldando los presupuestos que rechazó hace veinte días. Con haberse abstenido ante los presupuestos, o más tarde en la moción de confianza que Amelia Fernández lanzó como un órdago, habrían logrado lo mismo: seguir siendo la muleta de la Alcaldesa”, indican fuentes de la coalición de izquierdas.

Izquierda Unida asume ya que la moción de censura no va a prosperar y que no habrá cambio en la Alcaldía. “Gracias al PP, Carreño seguirá un año más bajo el mando de Amelia Fernández, un año más al frente de este barco a la deriva”, añaden en IU.

Por su lado, Somos Carreño se había mostrado partidario de la moción y, tras conocer el desenlace, también lamenta que no haya prosperado. “La disposición por nuestra parte fue absoluta, planteando incluso que estábamos de acuerdo en el objetivo de abordar la gestión del Ayuntamiento este año de manera conjunta con el PP”, dicen desde la marca municipal de Podemos. Somos también responsabiliza a los populares de que no prosperara la medida. “Es incomprensible la irresponsabilidad del PP al hacer que se dilate en un mes la aprobación de los presupuestos. Si no estaban dispuestos a secundar una moción de censura, ¿por qué votaron en contra de la cuestión de confianza?”, subrayan.

Quedan doce días para que se cierre el plazo abierto tras la cuestión de confianza y desde el gobierno municipal todavía hay cautela pese al fracaso de las negociaciones entre IU y el PP. De confirmarse, los presupuestos quedarían aprobados en mayo y empezaría una carrera contra el reloj para salvar las subvenciones.