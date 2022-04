Mina Longo, cuarenta años en el escenario

El Teatro Prendes se llenará esta noche de sábado para celebrar el cuarenta aniversario del arranque de la carrera de la artista gijonesa Mina Longo. A la cantante, con vínculos familiares en Candás, la acompañarán sobre las tablas el artista local Pipo Prendes y otros referentes de la música asturiana, como Nando Agüeros o Anabel Santiago, incluyendo también un conjunto de mariachis y la banda de la propia artista. El teatro se quedará pequeño, ya que las 520 entradas se agotaron la misma semana que se pusieron a la venta. “Candás es como mi segunda casa” dice emocionada Mina Longo.

La música volverá a ser protagonista en Candás y el Teatro Prendes volverá a colgar el cartel de no hay billetes, una vez que se ha podido recuperar el cien por cien de aforo. Un escenario elegido a conciencia por la cantante gijonesa Mina Longo, que quiso desarrollar este concierto especial en la capital de Carreño. “Elegí Candás por muchas cosas. Tengo tres hermanos viviendo aquí y es un sitio en el que siempre me tendieron la mano para cualquier cosa. Es casi como mi segunda casa, me siento muy cómoda. Quería hacer este concierto especial en un teatro, había estado hace poco en el Prendes y me pareció un sitio muy bonito”, subraya.

Mina Longo celebra así sus cuarenta años de carrera rodeada de amigos y con alguna sorpresa que no ha querido desvelar. La cantante natural de Gijón y habitual en el panorama cultural de Carreño se encuentra en un momento dulce de su trayectoria musical, como ella misma reconoce. “Estoy muy contenta, en un momento muy bonito. Estuve trabajando en Francia, Alemania, Bélgica, iba a México en las temporadas de invierno, y siempre actué también en Cantabria, Galicia, País Vasco, Castilla y León, pero en Asturias no acababa de cuajar. Ahora, tengo el calendario lleno y es todo aquí, no me tengo que mover. Ser reconocida en tu tierra da satisfacción. Cuando llega ese momento es perfecto”, señala.

Una carrera musical que sigue alargándose en buena forma y que ha tenido puntos álgidos, como el quinto puesto en el Festival de la Benidorm de 1996 o la participación en las selección para Eurovisión de 2001, el año de David Civera. Tras hacerse viral también cantando desde su terraza en la pandemia, a Mina Longo le toca ahora ser profeta en su tierra y llenar en Candás para celebrar las primeras cuatro décadas sobre las tablas.