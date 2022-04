“Escribí este último libro por Ucrania, por los niños del mundo, los guajes lo son todo”

El periodista, escritor y cronista oficial de Teverga, Celso Peyroux, publica su último libro, “El hombre que mató a Vladimir Putin”. Se trata de un relato inspirado en la novela negra, con un entramado de espías internacionales, que culmina con el magnicidio del presidente de Rusia y, con ello, el fin de la invasión de Ucrania. Un relato que ha escrito en apenas tres días mientras viajaba en tren y cuyos beneficios serán destinados a los niños ucranianos a través de Cruz Roja. Además, el título está teniendo muy buena acogida, incluso fuera del país. “La gente está asombrada y emocionada y creo que, la primera edición, se terminará rápidamente”, dice su autor.

–En su libro, se mata a Putin.

–Soy un hombre pacisfista y prefiero el diálogo y la diplomacia a la violencia, pero he oído muchas veces, antes de ponerme incluso a escribir, que si fueran capaces de matar a Putin, de hacerle un magnicidio, el conflicto de Ucrania podría acabarse. Acabar con Putin es algo que está en la boca de mucha gente, por lo que la idea me viene de la voz del pueblo. Muchos me dicen “si fuera verdad y lo matasen” y otros me dicen que no lo publique que son capaces de asesinarme o envenenarme.

–¿Le da miedo?

–¿Miedo? Para nada. Solo tengo miedo por los niños y las personas que están batiéndose con los rusos, con los invasores. Pero es cierto que me lo pregunta mucha gente.

–¿Cuál es el hilo conductor de la historia?

–Lo que ocurre es que varios países y sus agencias de inteligencia se ponen de acuerdo y crean un comité para ver cómo pueden hacer un magnicidio, acabar con Vladimir Putin y encuentran en Japón una manera con un samurai, Yoshura Michouwayasi. Es en Moscú, a las orillas del río Volga, donde se suceden los hechos, pues Putin ha trasladado allí su alto mando. Pero el samurai, con arco y flecha, termina con él, si bien la historia se mueve en varias fechas históricas y también lugares para poder explicar todo.

–¿Por qué elige un samurai para el magnicidio?

–Los samurai eran los guerreros más perfectos en la lucha del arco. El personaje proviene de una familia centenaria de samurais de Okinawa, uno de los maestros del tiro y, aunque al principio dice que no, la familia lo apoya para acabar con este terrorista, con este sinvergüenza.

–¿Qué quiere transmitir con esta obra?

–Primero, es una reivindicación social y humanitaria, pues el dinero recaudado con la venta del libro va destinado a la infancia de Ucrania a través de Cruz Roja. En segundo lugar sirve para situar al lector con Ucrania y su contexto y todas las cosas que han pasado hasta llegar hasta aquí. Y, por último, por el relato literario en sí.

–¿Cómo surgió la idea?

–Esto empieza el Día de la Poesía, el pasado 21 de marzo, en un viaje en tren muy largo desde Oviedo a La Mancha. En estos viajes siempre escribo y llevaba conmigo varios libros y LA NUEVA ESPAÑA, donde al leerla encuentro un artículo sobre Hiroshima y me recordó a la invasión de esta gentuza. Cogí el bolígrafo, todo a mano en un bloc, y empecé a tirar del hilo. El libro surge por mi preocupación por los menores del mundo, como ya hice con los niños haitianos, saharauis y los refugiados de las guerras de Camboya y Vietnam. Para mí los guajes lo son todo.