La oposición de Pravia, formada por el grupo municipal de no adscritos –ahora en el Partido Popular– y el portavoz municipal del PP, Miguel Ángel González, ha recurrido ante la Audiencia Provincial el sobreseimiento de la denuncia por presunta prevaricación administrativa contra el alcalde de Pravia, David Álvarez (PSOE), en relación a una modificación de las condiciones laborales de los empleados de la piscina climatizada.

Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Pravia que, según explica el portavoz municipal del grupo de no adscritos, Alberto Morán, estaba en firme desde el pasado mes de enero pero, debido a un error cometido durante la tramitación, no fue comunicada en tiempo y forma ni al grupo de no adscritos como denunciantes ni a la Fiscalía. Debido al fallo, la sentencia ha podido ser recurrida ante la Audiencia Provincial.