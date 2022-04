“Mi padre me hablaba de Villaviciosa casi todos los días, se sentía maliayés”

Oky Aguirre está de visita en Villaviciosa, la tierra de su padre, el pintor Luis Fernando Aguirre, del que se inaugura una exposición en la Casa de los Hevia que que se podrá visitar hasta el 5 de junio. En ella, además de un extenso catálogo de cuadros, se podrán ver las ilustraciones que hizo para el diario El País, en el que trabajó hasta su jubilación principalmente como maquetador, aunque también como ilustrador de escenas de juicios.

–¿Cuál ha sido su vinculación con la tierra de su padre?

–Tengo 50 años y a Villaviciosa igual he venido tres veces antes de esta. La anterior hace un mes. Cuando falleció mi padre hace un año, Antonio Roble, “Robledillo” (artista de Villaviciosa), me mandó una carta a Madrid, le respondí, vine aquí y hay que decir que el Ayuntamiento se volcó para montar la exposición y que me han hecho sentir casi como si fuera de aquí.

–¿Su padre hacía muchas referencias a Asturias?

–Prácticamente todos los días hablaba de Villaviciosa, tiene cuadros dedicados a Asturias. En sus últimos años, por los problemas de salud que tenía, volvió un poco a la infancia y me empezó a hablar de la calle del Agua (en la que nació), de El Ancho, de los tiempos en los que vivió en el concejo. En los dos últimos años de su vida, me decía siempre que él nació aquí, en Villaviciosa, que se sentía maliayés.

–¿Por qué tuvo que marcharse de su localidad natal con tan solo 11 años?

–A esa edad, su padre, que fue juez en la Villa, murió, y ellos eran seis hermanos, su madre estaba sola y mandó a mi padre a un colegio a Madrid. Esa marcha marcó a mi padre toda su vida, a los 11 años estaba gozando de la vida de un pueblo y tuvo que irse a un colegio de curas, en la calle Ferraz, donde lo pasó bastante mal y transcurrió su infancia. Durante su juventud siguió viniendo a Asturias.

–¿Le hace ilusión esta exposición en la tierra de su padre?

–Estoy muy agradecido, el Ayuntamiento se ha volcado, saben que mi padre, aunque está mal que lo diga yo, es un artista importante. Tiene obras en el Museo Jovellanos, en el Bellas Artes, en el Barjola... La Fundación Cardín hizo una exposición de su obra en 2007. Y ahora creo que mi padre va a tomar la posición y el reconocimiento que no se le dio en los años ochenta del pasado siglo.

–¿Cómo definiría su obra?

–A mi padre le fue concedida la beca Juan March, que era una beca muy importante, y se fue a Alemania a estudiar. Allí conoció el expresionismo alemán y conoció al grupo “Die Brucke”. Tenía aversión al poder, pero lo mostraba de una forma muy sutil, reflejando escenas que llevan a pensar. Juan Cruz le escribió un obituario precioso. Mi padre en sus pinturas también es muy erótico, muy sugerente, con cierta maldad. Yo pienso que la maldad es buena porque te provoca, te mueve algo por dentro.

–Tuvo también una faceta muy importante como ilustrador en prensa.

–Mi padre era pintor, pero empezó a trabajar en un periódico que se llamaba Nuevo Diario, uno que estuvo antes que El País. Le preguntaron que si sabía pintar páginas, utilizar el tipómetro, todo eso, y él, aunque no tenía ni idea de ello, dijo que sí. Estuvo desde el primer día en el que se fundó el periódico y el trabajo que desarrolló allí fue el de maquetador. Compaginó su labor artística con ese trabajo. Además, viendo que tenía dotes le pidieron colaborar con ilustraciones también en el periódico.

–Ilustraciones que se van a exponer ahora.

–Sí, se van a exponer aquí porque el periódico nos ha cedido los derechos. Ilustró los juicios de los GAL, del 23-F, de la matanza de Atocha... También los artículos de Manuel Vicent, de Cabrera Infante o de Sánchez Ferlosio.

–Colaboró además en películas.

–Fue el decorador de las películas de Samuel Bronson (productor de cine estadounidense) y me contaba que Orson Wells un día se comió una fabada a la que le invitó él.