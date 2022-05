“El derribo de Perán es una atrocidad contra el patrimonio local”, clama la oposición

La tranquilidad habitual en el cruce de Perán continuó ayer viéndose interrumpida por el trabajo de las máquinas que se afanaban en tirar abajo las Casas de García Busto. Tras los trabajos durante la jornada, apenas queda una parte pequeña de la fachada principal y del lado más cercano a Perlora. El resto de la centenaria edificación ha sido ya reducido a escombros, habiendo sido incluso retirados ya gran parte de los mismos. Las reacciones se han seguido sucediendo, también en el entorno político del concejo, que critica con enorme dureza la actuación de Demarcación de Costas.

Todos los grupos de la oposición coinciden en señalar la actuación. Izquierda Unida califica la demolición de “error garrafal” y es contundente: “El edificio de Perán no se debería haber tirado. Es más, el Ayuntamiento debería ser quien liderara su protección y posterior aprovechamiento”. Desde IU lamentan que no hubiera mayor implicación política: “El gobierno del PSOE no puede escudarse en Costas, hubo tiempo para solucionarlo y no hicieron nada”.

También son críticos por parte del Partido Popular, cuyos responsables censuran que Costas no hubiera esperado a la resolución judicial tras el último proceso abierto por quienes reclamaban la propiedad y buscaban evitar este desenlace. “No entendemos que existiendo un procedimiento judicial abierto en reconocimiento de la propiedad de las viviendas, iniciado con el fin de evitar el derribo, el proceso administrativo siga adelante sin esperar una resolución judicial definitiva”. Ahondan también en una mayor implicación municipal: “Nuestro grupo siempre ha mostrado una posición favorable a la conservación de las Casas de García Busto. Lo que está claro es que PSOE y sus socios de gobierno en el gobierno nacional, IU y Podemos, no han escuchado las peticiones del Ayuntamiento y de los vecinos”.

Por su parte, Somos Carreño también se ha mostrado contundente ante la realidad de que el temido momento ha terminado por llegar y que Costas ha acabado por reducir a escombros las Casas de Perán en tan solo dos días. “No hay palabras ante la desolación que produce ver cómo la piqueta echa abajo injustificadamente un edificio histórico de Carreño. Es una de las mayores atrocidades cometidas contra el patrimonio histórico de Carreño. Sentimos indignación y rabia, pero también incredulidad por la poca empatía demostrada por quien gobierna en el Ayuntamiento de Carreño”, indicaron desde la formación.