Carreño pasa lista al Camino de Santiago

El Camino de Santiago es un gran recurso turístico y económico para las zonas que lo acogen. Una de ellas en Asturias es el concejo de Carreño, atravesado por el Camino del Norte y, concretamente, en la etapa que une Gijón con Avilés. La ruta entra por el monte Areo y sale por Tabaza, pasando por la parroquia de El Valle. Concretamente ahí, en el núcleo de La Torre, una pareja comenzó hace unos meses un pequeño «santuario» de tejas autografiadas que llama la atención de los caminantes y que cada vez tiene más éxito.

A los pies de la señal que marca el comienzo del camino de Los Celleros, cada día que pasa hay una torre más alta de tejas. Junto al mojón que indica el paso del Camino de Santiago en dirección a Ambás y Tamón, Julia Bango y su pareja, Ángel Lamar, decidieron que era un buen lugar para comenzar una tradición. “Como para mucha gente y tenemos ahí la señal, a Ángel se le ocurrió poner unas piedras con los nombres y la fecha y, poco a poco, se empezaron a multiplicar sin control. Ahora mismo, es prácticamente imposible que alguien pase y no se detenga para poner la fecha y el nombre», relata. Julia y Ángel han facilitado el asunto, porque dejan una caja llena de trozos de teja y un rotulador permanente para que cada peregrino deje testimonio de su paso. “Cuando empezaron con las firmas, cogían las piedras que había alrededor, pero no es zona muy de piedra y hubo un momento que los veíamos desesperados buscando para poder dejar el recuerdo y no encontraban. Habíamos quitado un tejado en casa y se nos ocurrió dejar trozos de teja. En una semana se no agota una caja de tejas partidas, pero vamos sacando hasta que se nos acaben y se nos ocurra otra cosa», señala Bango.

Todo por contribuir a esa hospitalidad tan característica de los carreñenses y de los asturianos, así como a ese espíritu de camaradería que rodea a esta milenaria ruta de peregrinación cristiana. «También tenemos árboles y les sacamos naranjas, limones, la manguera del agua... Hace ilusión que pasen por aquí y no cuesta ningún trabajo”, añade la vecina.

La casa de Julia y Ángel, que a la vez es un criadero de perros de raza setter y una guardería canina, es punto de referencia para algunos de los visitantes que frecuentan el Camino, como reconoce ella. «Nos consta desde hace unos cuantos años que hay algunos libros de ruta que pone como referencia nuestra casa. Libros de ruta incluso en inglés. Hay muchos extranjeros que pasan por aquí y tienen como referencia el criadero de perros ingleses y nos pican. Bien sea para coger agua, para entrar al baño... y no nos importa. Incluso alguna vez tuvimos que acercar alguno a Avilés porque ya no podía más», relata Bango. Porque precisamente el turista extranjero es el que más frecuenta esta parte del histórico camino.

«Hay gente nacional, pero más de la mitad son extranjeros. Alemanes muchísimos, ingleses, franceses... Lo que más alemanes, lo frecuentan mucho. Suelen hacerlo a pie y esporádicamente también alguno en bicicleta. Desde Semana Santa es exagerado. Pasa muchísima gente a diario. Este año, en concreto yo creo que la gente está más animada a andar por ahí, a hacer rutas”, añade la vecina.

Ahora, los caminantes que cubren el itinerario ya tienen una parada más obligada en el concejo de Carreño. A las faldas del monte Areo, entre hórreos y paneras, y antes de seguir adelante, este «santuario» de tizas del barrio La Torre se posiciona como aliciente jacobeo local.