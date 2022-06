La candasina de dieciséis años Alba González, alumna del Colegio Peñamayor, fue elegida entre 470 participantes como una de las ganadoras del concurso de liderazgo juvenil “Citi Woman Lidership Award”. En la cita participaron 470 alumnas de Bachiller de 115 colegios de España. Tras superar diferentes pruebas, la joven carreñense fue una de las cuatro vencedoras, algo que la lleva a mirar el futuro con todo el optimismo “El concurso me sirvió mucho de aprendizaje personal”, afirma.

Alba González tuvo que superar una serie de pruebas con las que se iba cribando al casi medio millar de alumnas que participaron en el concurso, hasta llevarse el premio acompañada de otras tres alumnas de Madrid, Barcelona y Almería. Y eso que la alta exigencia académica le hizo pensar si presentarse o no. “Me lo propuso la tutora y al principio no me apetecía mucho. Pensaba que me iba a quitar mucho tiempo de estudio, pero me insistió y me apunté”, señala. Evidentemente, a posteriori, las sensaciones de la joven no pueden ser más positivas. “Estoy muy contenta y con mucha ilusión. Pienso que me puede valer para el futuro de cara a ejercer liderazgo”, afirma.

Sobre liderazgo, precisamente, versaba este concurso en su tercera edición, que concluyó con la entrega de premios el pasado jueves en la Fundación Canal de Madrid.

Pruebas

El concurso se estructuró sobre varias pruebas que las jóvenes debían ir pasando. “Nos iban mandando unos correos con la información que necesitabas e ibas haciendo pruebas. Los viernes salía quién pasaba a la siguiente prueba y, así, ibas avanzando. Primero, tuve que rellenar una hoja explicando como era yo, lo que me gustaba. Luego, hacerle una entrevista a una mujer de mi entorno que me inspiraba liderazgo y se la hice a María Teresa Álvarez”. Y es que Alba González es sobrina de la escritora candasina.

Las pruebas fueron incrementando el nivel a medida que llegaban los últimos días. “Tuve que hacer un vídeo de fuera de mi entorno y lo hice en inglés. También, como dinámica de grupo, nos pusieron una videollamada a las chicas que seguíamos y nos plantearon un problema para ver cómo lo manejábamos. Lo último fue una entrevista personal”, explica la candasina.

González estudia primer curso de Bachiller, pero, con la cabeza ordenada y con buen expediente, tiene claro ya donde fijar las vistas de futuro. “Sé más o menos por donde quiero tirar. Me gustaría algo relacionado con política y con las relaciones internacionales”.