Roberto Fernández, el jubilado que talla Villaviciosa

Roberto Fernández es un enamorado de Villaviciosa, donde nació y vive. Y, también, un apasionado de sus monumentos históricos, algunos de los cuales recrea en espectaculares maquetas de madera. Se trata de una afición que cultiva desde muy joven, ya que trabajó de aprendiz de carpintero con el maestro artesano maliayés Manolo Cuadra, del que dice: “Es el mejor tallista que he conocido, seguramente de los mejores que ha habido en Asturias. Con él aprendí muchísimo”.

El hobby de las maquetas de Fernández surgió a partir de su jubilación hace casi dos décadas, pero, por diversas circunstancias, se vio obligado a abandonarlo varios años. Ahora, tras el confinamiento por pandemia, el maliayés ha retomado su pasión por las construcciones de madera, realizando a escala real algunos de los edificios históricos de la Villa que sorprenden por su gran realismo.

“Durante el tiempo que tuve que estar en casa por la pandemia, como me aburría, pude volver a mi afición y, en los últimos meses, logré rematar varias réplicas de algunos de los monumentos más emblemáticos de la Villa, como son la Casa España, el Ayuntamiento, la Casa de los Hevia o el teatro Riera con su plaza y la escultura de La Manzanera”, explica. Lo próximo que quiero hacer es la basílica de Covadonga. “La tengo ya empezada y me llevará un par de meses terminarla”, dice este artista de la madera sobre sus planes artísticos en miniatura. El maquetista autodidacta asegura que la afición a la que se dedica “en cuerpo y alma” le ocupa varias horas al día. “Esta es mi pasión y una terapia que me relaja y me mantiene ocupado haciendo lo que más me gusta. Un entretenimiento que casi me hizo olvidar la pesadilla del covid”, subraya.

A sus ochenta años de edad, Roberto Fernández conserva buena vista y asegura que no necesita gafas para los trabajos. “Tengo buena visión de cerca y mucha paciencia. Soy muy minucioso al hacer las pequeñas piezas que simulan las piedras, ventanales, tejas de la cubierta y otros muchos detalles de cada edificio, donde las bases están hechas con cartón pintado. Por ejemplo, la Casa de los Hevia casi me gusta más por detrás que por delante”, añade el maliayés.

Sus herramientas para trabajar son cúter, regla, compás, tijeras, formones, cepillos... Según afirma, reproduce las obras a partir de fotografías del monumento a realizar. Para lograr el mayor realismo, también sale a ver la construcción que está haciendo para apreciar bien los pequeños detalles in situ, alcanzando así sus maquetas una total similitud con el edificio original y una gran perfección en los detalles de cada pieza terminada.

Este maquetista autodidacta también ha hecho obras de marquetería, en las que ha recreado escenas cotidianas de Villaviciosa tales como las fiestas del Portal, la Semana Santa, esculturas como La Exaltación de la Manzana y monumentos como el Conventín de Valdediós o la iglesia de La Oliva, que han llegado a diferentes ciudades españolas.

Unos artísticos trabajos por los que Fernández ya ha sido reconocido por la Asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa (Cubera), en atención a “su admirable obra, hecha con un cariño hondamente sentido a Villaviciosa”, según reza el diploma. Pero los mayores admiradores de los trabajos de este artesano están en su familia. “La primera, mi mujer Ángeles, de la que recibo todo el apoyo y a veces me ayuda. Y también nuestros hijos Francisco y Manuel me alientan con esta afición, así como mis dos nietos: Samuel, que vive en Madrid y ya me ha pedido que le haga el Castillo de Manzanares El Real porque está cerca de su casa, y Marcos, que vive en Oviedo y quiere que le haga la catedral. Para mí son dos importantes retos”, afirma el autor, para añadir que “todos ellos me dicen que no se me ocurra vender estás maquetas”.

Aunque hasta ahora este artista maliayés nunca había expuesto sus obras, desde esta semana se podrán apreciar en un espacio del Pasaje, para que todos los maliayeses puedan conocer también estas preciosas joyas arquitectónicas en miniatura.