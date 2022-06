Los nuevos creadores de moda ponen su talento al servicio del diseño y también hacen gala de conciencia medioambiental, con planteamientos que hablan de volver a los orígenes y poner de realce la calidad, frente al consumo masivo que representa la llamada “moda rápida”. Las firmas más nuevas aspiran a consolidar a una clientela fiel, y huyen de macroproducciones que muchas veces acaban liquidadas a precios irrisorios.

Esos planteamientos quedaron de relieve en la jornada sobre moda que se celebró el pasado jueves en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, y que fue el prólogo a “Oviedo Tendenza”, la II semana de la moda que se llevará a cabo del 20 al 24 de junio, en la que participarán nombres consagrados como Miguel Marinero, Ágatha Ruiz de la Prada y Ángel Schelesser, al lado de nuevos talentos como Elisa Álvarez, creadora de la marca “Cyrana”, en la que una pieza fundamental es el empleo de pieles naturales. “El plástico y el poliéster tardan cientos de años en reciclarse; la piel es un material noble, totalmente natural, y por tanto ecológica”, señaló la diseñadora, durante la sesión celebrada en el Club.

A su lado estuvieron Tania Pardo, fundadora de “The Jimenas”; Celia Bernardo, creadora de “Celia B”; y Teresa Vigón, directora de Asturex, en un acto presentado por la periodista Alicia Suárez Hulton. Celia Bernardo, que fundó su marca hace diez años, criticó algunas posturas un tanto “hipócritas” en el sector de la moda. “La sostenibilidad en la moda tiene un punto de greenwashing (lavado de cara verde), y por otro lado se pone mucho énfasis en el comprador y cada vez se hace ropa más barata que contamina mucho”, aseguró. “Yo no hago rebajas; prefiero reducir los márgenes durante todo el año, porque no me gusta esa fórmula”, así de rotunda se mostró Tania Pardo, gallega y diseñadora de corazón, vocación y profesión, tal como ella se define. Trabajó en marcas de moda rápida y aterrizó en la forma Hoss Intropia, hoy cerrada, famosa por sus trabajos artesanales. “Mi firma, ‘The Jimenas’ es un proyecto de artesanía contemporánea hecho en Valencia y Alicante”, explicó. Teresa Vigón puso de relieve el trabajo de las creadoras, en un momento especialmente complejo.