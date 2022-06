Un águila ratonera ataca a cuatro vecinos en Villaviciosa

Los ataques de un águila ratonera tienen preocupados a los vecinos de Amandi, Cazanes y la Villa (Villaviciosa). El ave, que podría estar anidando o ya con polluelos, ya ha atacado dos veces en los últimos días a un vecino de Amandi, y a otros tres de Villaviciosa, causando a uno de ellos heridas en la cabeza

Guillermo Llera Corripio, de Amandi, es el doble atacado. “Suelo entrenarme corriendo para carreras de montaña por la senda de este monte entre la Villa y Cazanes. La primera vez me acometió por detrás, pegándome varias embestidas. Le di voces y levanté los brazos, y conseguí ahuyentarla. En el segundo ataque vino persiguiéndome casi 400 metros. Lo espantaba pero se daba la vuelta y volvía a atacarme y así cuatro o cinco veces seguidas Llegué a pasar miedo, porque en 20 años que llevo trabajando o entrenando en montes nunca me había atacado nada”, explicó.

Llera pudo saber que otro vecino maliayés también fue agredido por el animal en el mismo sendero. “Yo no tengo nada contra estas aves, que además se que son especie protegida, pero lo que sí me parece importante es advertir a los que hacen esta ruta. Ahora mismo, y por ser época de cría del águila, es mejor no pasar por las zonas cercanas a este bosque”, advierte preocupado el vecino de Amandi.

Al menos otros dos más, Dani Hórreo y José Miravalles, también sufrieron las iras del animal en la misma senda. “Íbamos corriendo por la senda y vimos aparecer el águila tras un gran roble comenzando a sobrevolar en círculo encima de nosotros, cuando ya pensamos que se sabía ido quiso atacarnos. Íbamos ya preparados con un palo y logramos asustarlo y que se fuera”, relatan. Este ave rapaz podría ser el mismo que ya había atacado en la misma época de años anteriores a otros corredores y caminantes. Según los expertos, lo hace cuando anida o tiene crías pequeñas y ve intrusos alrededor. Una vez que crecen los polluelos y se van del nido, abandona su comportamiento defensivo.