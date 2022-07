Grado se moja por Santiago y Santa Ana

Los moscones están deseando el agua. No es que falte lluvia en Grado, si no que hay muchas ganas de las fiestas de Santiago y Santa Ana, los días 25 y 26, día grande en el que, tras dos años sin celebración, los vecinos volverán a la recorrer las calles de la villa recibiendo agua desde las ventanas y balcones para acabar en el parque de Arriba y disfrutar de la tradicional romería. Este año, además, la música no parará en toda la última jornada de las fiestas, que comienzan el próximo viernes, día 8, con el pregón a cargo de la presidenta de la asociación Mujeres por Grado, Chelo Bernardo.

Al día siguiente, el sábado 9, será la comida en la calle, en la que está estimada la asistencia de 2.300 personas. La Hermandad de Santiago y Santa Ana y la concejalía de Festejos están al frente de la organización de unos festejos que «se esperan con muchísimas ganas y creemos que va a estar todo lleno», señala el presidente de la entidad social, José Luis Tamargo «Pitus». El lunes 11 comenzará la Semana del Teatro con actuaciones en El Frontón a las 21.00 horas. El viernes 15 será el festival de música tradicional «Folk in Grau» y la Feria de Artesanía será el domingo 17. Y el lunes 18, la Fiesta de la Piscina con la orquesta «Pasito Show». Las fiestas siguen el día 22 con el Baile del Socio de la Hermandad, a las 23.00 horas, con la actuación de «Cayenna» y «Trébol». Al día siguiente, será Santa Anina para los socios más pequeños y campeonato de tortillas en vivo. El domingo 24 a mediodía, en El Frontón, será la primera edición del «Partido Santanero» de fútbol, con exalumnos de los colegios «Virgen del Fresno» y «Bernardo Gurdiel». A continuación, paella con el moscón, «Chef Higinio», quien dejará el delantal para coger los discos como Dj por la tarde. Y llegan los días más señalados en el calendario moscón, empezando por la jornada del 25, Santiago, en la que habrá un vermú musical itinerante por las plazas de la villa con «Minijacks» y verbena con «D’Cano» y «Los Buscavidas». El día de Santa Ana, a las 10.00 horas saldrá el desfile del agua con carrozas con la batucada «Los Tardones» y las charangas «Ceda El Paso», «L’Struendo», que animarán la tarde en la romería campestre. «La música no para» dice Tamargo. De 13.00 a 16.00 horas actúa el dúo «K-Libre». Hasta las 21.00 horas coge los mando el Dj Oliver Ronan, que también hará el cierre de fiestas tras la verbena de Santa Ana con dos pases del «Grupo Tekila». Los fuegos, como siempre, a medianoche. «Música en la Calle» en la villa moscona para animar los fines de semana La música en directo se adueña de Grado durante el verano. El Ayuntamiento ha programado el ciclo de conciertos «Música en la Calle» en las plazas y calles para animar las tardes, casi siempre a las 20.00 horas, y algún vermú en la villa moscona. «Aladro» y Sara Cangas han inaugurado el ciclo que continúa el próximo viernes con «Losbuscavidas» en la plaza Manuel Pedregal. Retoman el sábado 23 con «The Clasic Rock» en la plaza La Panerina y con «The Tone Lovers», al día siguiente, en la plaza General Ponte. «Música de sofá» serán los encargados de animar la calle Asturias el viernes 29 de julio. En agosto «Concierto» abre las sesones musicales en la zona de Manuel Pedregal, el día 5. El domingo 7 «Oaks & Fahia» actúan a mediodía en la plaza del Ayuntamiento para seguir el sábado 13 de agosto con «Música de sofá» en la calle Fernando Villabella a las 13.00 horas. El viernes 19 es el turno de «Fran Carreño y Javi» en la plaza Álvaro González y el sábado 20 habrá doble sesión con Sara Cangas y «Concierto» en La Perdiz y La Merced, respectivamente. El sábado 27, «The Push» y «Los Ruidos» tocan a las 20.00 y 22.00 horas en la General Ponte y plaza La Panerina. En septiembre llegan «La Versión de los hechos», de nuevo Sara Cangas y «Aladro».