"Los moscones están rabiando por las fiestas y no me extraña"

Chelo Bernardo Fernández (Avilés, 1955), presidenta de la Asociación Mujeres por Grado, es la encargada de dar hoy, viernes, el pregón de las fiestas de Santiago y Santa Ana de Grado desde el balcón del Ayuntamiento. Será a las 19.30 horas. Es un día muy esperado en la villa tras la cancelación de las celebraciones de 2021 y de 2020 por la pandemia. Y estar a cargo de este acto que supone el pistoletazo de salida a los festejos conlleva responsabilidad pero también agradecimiento. Bernardo dedicará su texto a la labor que realizan las asociaciones del concejo.

–¿Cómo surge la propuesta de leer el pregón?

–Me impactó. Me lo dijo Elsa de repente (en referencia a Elsa Suárez, la concejala de Festejos), y, en principio, mi primera reacción fue pensar qué pinto yo dando el pregón. Pero luego fue cuestión de segundos, lo pensé y por qué no. Quién mejor que yo, que represento a la asociación de mujeres, que llevamos trabajando desde los años noventa, que conocemos de cerca todas las fiestas y participamos y colaboramos en ellas. Por qué no. Y, oye, dicho y hecho. Y, además, sintiéndome muy orgullosa de hacerlo.

–¿Qué supone para usted y el colectivo el encargo?

–Que se acuerden, no de mí como Chelo, sino de la asociación, que es como yo lo entiendo. Yo sin la asociación no sería nada, sin lo que tengo alrededor, todas a una para trabajar y para realizar las cosas, por supuesto que yo no estaría dando el pregón, de ninguna manera. Eso es un reconocimiento a la asociación y a lo que llevamos trabajado, que lo hacemos porque nos da la gana, a cambio de nada, por y para el pueblo. Pero a la vez se agradece. Y eso no es tener ego, es que dices, bueno, lo que haces se tiene en cuenta.

–¿Qué dirá a los moscones hoy en el balcón del Ayuntamiento?

–Escrito no lo tengo. Así como escribo yo, una cosina para el final sí. Escribo, vamos, si Fernando Beltrán me oye, que es poesía, viene y me corta una oreja. Yo siempre dije que plasmaba sobre un papel sentimientos. Voy a pelo, como dice el otro. Y tengo pensado a quien voy a dedicar el pregón, que va a ser a los colectivos que hay en Grado. Me parece que todos ellos hacen una labor maravillosa.

–¿Cuál es su primer recuerdo de las fiestas?

–Tenía mi hija Raquel dos añinos cuando vinimos a vivir a Grado. Nunca había visto lo de mojar a la gente con cubos de agua desde la ventana y me llamó muchísimo la atención. Desde que vinimos siempre participamos en las fiestas, en el prao comiendo y gustándonos mucho la fiesta. Y, con la asociación, ya sobremanera porque con la carroza y que nos juntamos todos a comer no se puede pedir más. Cuando las disfrutas desde dentro, presta mucho más.

–¿Habrá carroza de Mujeres por Grado en el desfile del agua de Santa Ana?

–Después de dos años de parón vamos con una carroza que va a tener un motivo muy moscón. Y no puedo decir más.

–¿Cómo ve a los moscones en la espera de Santiago y Santa Ana?

–Los moscones están rabiando por las fiestas y no me extraña. La gente está rabiando por estar de fiesta con los amigos y la familia en el prao. Llevamos unos años muy duros, muy malos y muy tristes y no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos o carecemos de ello. Tenemos que dar importancia a estas cosas pequeñinas para disfrutarlas todavía más. Lo guapo de esta fiesta es que es como una fiesta navideña veraniega porque se juntan los güelos, los padres, los primos... Toda la familia en torno a una mesa a comer. Son familias enteras juntas en verano.

–¿Cómo ve el ambiente de verano en la villa?

–Hay más ganas que nunca de fiesta y de pasarlo bien pero una cosa que echo en falta, ya en los últimos años, son las familias que veían de fuera, de Madrid, que ahora vienen muy, muy poco.

–Decía antes que va a dedicar el pregón a las asociaciones del concejo. ¿Por qué cree que hay un tejido social tan nutrido?

–Es tremendo. Yo no sabría decir pero hay que darse cuenta que la Hermandad de Santiago y Santa Ana se creó en 1943 y las otras socioculturales también son longevas. Yo pienso que es tradición. La gente que está en las asociaciones tiene inquietud por la cultura pero poca gente lo aprecia, a nivel individual me refiero.

–¿Se reconoce a nivel social la labor de los colectivos?

–No, muchas veces la gente no es consciente de su valor y del sitio que merecen. Y estamos deseando que venga gente a trabajar con nosotros. En la Hermandad, por ejemplo, son cinco trabajando mientras los demás estamos de folixa y acaba el baile y quedan recogiendo y preparando todo para el día siguiente. Pero eso no lo ve nadie. Y eso lo hacen porque quieren al pueblo y es lo que hay que recalcar. En un pueblo se necesita colaboración, no esperar a que te lo den todo.

–Mujeres por Grado siempre acude donde se le requiere.

–Sí, me parece que las asociaciones están para realizar proyectos, para realizar eventos, pero tienen que estar dispuestos también a colaborar. Llega San Juan, el Antroxu, la Cabalgata de Reyes y hay que colaborar. La asociación es eso. Nuestra asociación es eso desde el año que se fundó, siempre lo mismo, rescatar y preservar las tradiciones. De ahí, por ejemplo, las carrozas o el belén, para que sigan las tradiciones en pie. Creo que las asociaciones tienen una parte social, que es la de colaborar y hacer la vida más agradable a la gente.

–¿Cuál es su visión del concejo?

–Me da mucha pena pero no hay relevo generacional y esto se va al garete. El otro día pasaba por las Calles Nuevas, que yo las recuerdo con una actividad tremenda, negocios y gente viviendo, y me dio mucha pena. Y no sé por qué pasa porque Grado está bien situado, bien ubicado y comunicado, y se vive muy bien. Pero bueno, es algo que pasa en todos los sitios. Pero hay que tirar arriba el pueblo, si todo el mundo pone empeño, quizá, pueda resurgir.

–¿Cómo disfrutará las fiestas?

–Como siempre, de forma sencilla y, a la vez, la más guapa que hay, con los amigos.