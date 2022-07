Las peñas, a favor de las nuevas tarifas del Xiringüelu: "Comprendemos el esfuerzo y por ello no nos duele poner un euro más por cabeza"

Las normas han cambiado. La cofradía del Xiringüelu ha anunciado que de cara a esta edición se va a proceder a actualizar las tarifas (las parcelas de las peñas subirán y se introducirá la novedad de cobrar por entrar a la zona de libre acceso) y la decisión no ha caído del todo mal en el ámbito de las peñas. Se ven con capacidad de asumir el incremento y por parte de algunas se vincula con el alza general de precios en todos los ámbitos. "Comprendemos el esfuerzo que supone para la organización crear este evento y por ello no nos duele poner un euro más por cabeza", aseguran desde los grupos asiduos al popular festejo.

Acceder a la zona libre costará este año tres euros. Mientras, para los peñistas, el precio por renovar o solicitar una nueva parcela será de 75 euros, 25 euros más que la pasada edición, cuando este servicio costaba 50 euros. Pero la medida no ha sido mal acogida ni genera rechazo. Se entiende que para una peña, integrada por bastantes miembros, la subida no supone mucho por cabeza y, en general, se defiende la gestión de la cofradía.

Es el caso por ejemplo de la Peña Calle Cortada, como expresa Ramón Paredes: "Somos unos 25 y nadie protestó, no hay problema. La media de edad de la caseta será de unos 30 años, la mayoría trabajamos, no vamos a protestar por 20 euros más arriba o abajo. No es ni un euro cada uno, apenas nos influye. Tenemos muchas ganas de volver a ir y volver a pasarlo bien. Comprendemos el esfuerzo que supone para la organización crear este evento y por ello no nos duele poner un euro más por cabeza". También se va a cobrar por la entrada al prao anexa a las casetas, algo que se ve también como un acierto por parte de la organización. "Quizás vamos a agradecer más que pague el que vaya a la zona libre. Para los de las casetas, es importante que la gente de la zona lire se quede allí", añade.

También en una línea similar se manifiestan desde la peña decana en el Xiringüelu, la Peña El Ahorcado, como asegura Adolfo Miranda: "En mi caso sé los gastos y conozco la organización. Para nuestra peña, que somos 40 personas y todos de 50 para arriba, no supone ni un euro por persona la subida. Entiendo que para la gente joven y los chavales igual lo noten, pero yo lo hablé con varios y sí que es verdad que parece mucho pero a la hora de la verdad no es ni un euro por persona". Un dinero que se espera que pueda ir destinado además a mejoras en la organización: "Si con esos 25 euros que ponemos de más vale para que se pueda pagar el alquiler del prao o aumentar la seguridad pues bienvenido sea. ¿De dónde lo van a sacar si no? Subirá todo, la madera, la sidra...".

Otra de las entidades que más gente junta todos los años en el prao es Peña La Del Año, que también comprende la medida, como expresa David Sierra: "Está bien hecho para nosotros. Quedan algunos flecos de ver cómo van a separar el prao, pero para nosotros siempre va mejorando y damos un voto de confianza. 75 euros entre 40 personas que somos tampoco se notará mucho". Y también van en la línea de la mejora de los servicios. "Respecto a la comisión, no tenemos ningún problema. Si se ponen más servicios y seguridad... Mientras sigan haciéndolo bien, no tenemos ningún problema. Son gente de Pravia y que lleva muchos años en el Xiringüelu", explica.

El sentir general de los peñistas del prao es que tampoco va a suponer un impacto directo de relevancia sobre el gasto habitual de otras ediciones, pese a que, a la vez, todo el mundo reconozca que la inflación disparada afecta a todo, también a lo que se lleva para comer y beber durante la jornada, que todo "suma". Pero parece claro que las ganas de celebrar pueden con todo y que, a poco más de un mes para la gran cita, el Xiringüelu vuelve con fuerza y pese a estos cambios volverá a ser una de las celebraciones ineludibles del verano asturiano.