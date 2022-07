Ana Cano Devesa se siente tan praviana que hace 14 años decidió fijar en la villa su residencia habitual. Trabaja como Jefa de la Oficina de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Asturias desde hace 17 años y nunca falla en el día grande del Xiringüelu; primero en los orígenes en Cañedo, acompañando a su familia, y después ya en Salcedo, con las amistades con las que integra la peña "Los Alloriaos".

Está feliz por haber sido elegida: "No contaba con ello, estoy muy feliz e ilusionada. No soy praviana de nacimiento, lo soy de adopción. Siempre digo que soy praviana porque me da la gana y lo llevo muy a gala. La familia de mi padre es de Pravia desde el siglo XVII y mi madre nació aquí", cuenta.

Es pronto para conocer detalles sobre el pregón, pero la idea ya la tiene: "Lo bonito que tiene es que no necesita ser tan formal como otros. Va más enfocado a animar a la gente".