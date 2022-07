La carretera CE-1, que une Candás y Zanzabornín atravesando el cada vez más poblado barrio de Regueral, sigue esperando las mejoras prometidas. La obra no acaba de arrancar, debido a que las expropiaciones están dilatando el proceso. Todos estos retrasos han sido señalados desde Izquierda Unida (IU) de Carreño, que reclama a la Administración regional que arranque de una vez la obra. Y apremia a la Administración local en el mismo sentido: "Hace 16 meses el PSOE anunció a bombo y platillo la adjudicación de la obra. Casi un año y medio después, no solo no está ejecutada, sino que no está ni iniciada. ¿Qué Administración con dos dedos de frente licita y adjudica un proyecto sin tener los trámites previos completados?", se preguntan en IU.

El partido recuerda la visita de Fernando Lastra a la zona en 2018, cuando anunció el arreglo de la carretera: "Este PSOE solo sabe vendernos humo. Toman por tontos a los vecinos de Carreño". En los últimos meses se ha podido ver operarios por la zona realizando diferentes mediciones y haciendo marcas en el terreno, pero la actuación sigue sin arrancar.