La Asociación Vecinal de Candás se resiste a estar ante sus últimos días. El fallecimiento de Luis Fernández, cabeza visible durante los últimos años, impulsor de numerosas actividades y presidente durante los últimos 20 años, ha dejado un enorme vacío. Tanto social como legal. Los estatutos exigen que la junta directiva esté compuesta por al menos tres personas y ahora solo dos la forman. La Asociación busca relevo, pero la situación está enquistada y el futuro de una de los colectivos más longevos y activos de Asturias es actualmente bastante incierto.

En los últimos meses se han convocado diferentes asambleas para tratar la problemática e intentar buscar una solución, pero de momento no se encuentra. La falta de relevo pone en riesgo la continuidad de la asociación, como explica Victoria Muñiz: "Al faltar Luis, solamente quedamos Esther Fernández y yo, que llevo 23 años y creo que ya me gané la jubilación. Esther también sigue empujando, pero se necesita más gente. La gente no se involucra. Los chavales se involucran en asociaciones de festejos, pero esto no es una asociación de festejos. No me gusta andar con rodeos, me gusta decir las cosas directamente. La situación es esta, no hay forma de que se forme una junta directiva e implicarse en ello", añade. Desde su creación han sido numerosas las iniciativas que la asociación ha promovido o respaldado y siempre sido un motor de la ciudadanía de Carreño. A ese espíritu apelaba la propia Victoria Muñiz: "El pueblo de Candás no se da cuenta de la pérdida tan grande que supone perder la asociación de vecinos".

En esa misma línea se muestra Esther Fernández, que es algo más optimista, pero que ahonda en la necesidad de contar con más apoyo: "Victoria y yo estamos aquí esperando. Llevamos un mes y pico esperando. Pero solas no podemos seguir, porque hay que tener mínimo tres cargos según los estatutos y porque las dos trabajamos".

En la última asamblea, con una asistencia de poco más de una decena de personas, se barajaron diferentes opciones. La escasa asistencia refleja el problema que sufre el colectivo, en particular y las asociaciones vecinales en general. La idea de disolver la asociación está muy presente, pero se está intentando todo para evitarlo.

En la última reunión se llegó al acuerdo de dejar pasar el verano y volver a abordar la situación una vez que concluyan las Fiestas de El Cristo. Será el momento clave para saber si Candás seguirá teniendo asociación vecinal o no.