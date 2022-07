Villaviciosa tiene buena pinta

La plaza José Caveda y Nava del casco antiguo de Villaviciosa, es el escenario este fin de semana en el que una decena de acuarelistas pintan en vivo los rincones más emblemáticos de esta histórica plaza. El encuentro lleno de arte está promovido por el grupo "Nieblastur", junto con el Ayuntamiento de Villaviciosa.

La feria era inaugurada ayer por el alcalde, Alejandro Vega, y la concejal de Cultura, Rocío Vega, quienes felicitaron por la iniciativa a la agrupación de acuarelistas. La plaza se llenó de visitantes y curiosos para ver pintar al aire libre las creaciones de Gonzalo Gil, Cuadra Sánchez, Eusebio Llorca, Rosa Rubio, Isabel Hernández, Ángel Suárez, J. M. Puente, José Miguel Beneyto, Amelia de la Ballina y Enrique Mijares.

Gonzalo Gil señalaba: "En Villaviciosa hay mucha afición a la acuarela, no solo me refiero a los pintores sino al público en general. No en vano de aquí salió uno de los acuarelistas más importantes de Asturias, Humberto Alonso, que en mi opinión creó escuela, tanto de acuarelistas como de aficionados y coleccionistas de este tipo de pintura. Humberto nos dejó el listón muy alto y fue uno de los miembros fundadores del Grupo "Nieblastur", al que pertenecemos todos los que estamos hoy en esta feria".

Gil destacaba también la belleza zona antigua de Villaviciosa con multitud de enfoques y edificios pintorescos para pintar, “El principal objetivo de la feria es dar a conocer nuestros trabajos, y que la gente vea cómo pintamos en directo, cada uno con su estilo particular. En nuestros puestos exhibimos además las acuarelas que realizamos durante todo el año en los pueblos del concejo y alrededores. Salimos todos los sábados del año, sea cual sea la condición climática. Cuando llueve nos metemos en el cabildo de alguna iglesia y pintamos con sol, viento y niebla, en cualquier condición. En nuestro caso la afición por la acuarela es más fuerte que las adversidades del clima”, añadía.

Hoy, de 12 a 14 horas, se podrá volver a ver a estos artistas exhibir in situ sus técnicas y métodos de trabajo, rodeados de caballetes y pinceles, plasmando el histórico entorno. Los visitantes podrán disfrutar así de la exhibición de técnicas y métodos de trabajo de los artistas pintando la casa y palacio de los Hevia, las calles Sol y Agua, o las casonas blasonadas del entorno

En la cita llena de arte también participa como invitada la Asociación Pro Personas con Discapacidad "Raitana", mostrando pinturas y manualidades que realizan sus componentes, brindando así una oportunidad a la solidaridad de los visitantes. Otro de los alicientes de la feria es la exposición colectiva de los acuarelistas de Nieblastur que muestran una treintena de obras de sus salidas anuales por diferentes rincones del concejo. Bajo el título “Sábados de gloria”, la muestra se puede visitar hasta el 31 de julio en la segunda planta de la Casa de los Hevia.