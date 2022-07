La colonia es para el verano

Con la llegada del verano y la finalización de las clases escolares, para muchas familias aparecen los problemas de conciliación. Y cada vez más ayuntamientos y organizaciones ofrecen actividades para tratar de ayudar a solventar estas dificultades. Ocurre en Carreño que a lo largo del mes de julio está desarrollando varias colonias en las que los más pequeños aprenden y se divierten en grupo. "LúdicaCandás", en la capital del concejo, "DiverRural", en las parroquias, y "Minimusicae", vinculada a la Escuela de Música, son las denominaciones de los programas que están en marcha en distintos puntos del concejo y con diferentes planteamientos para las mañanas estivales.

Tanto "LúdicaCandás" como "DiverRural" arrancaron el 11 de julio y se prolongarán hasta el próximo 26 de agosto. La primera se desarrolla en el Centro Polivalente de La Baragaña y la segunda se va celebrando de manera itinerante por las diferentes parroquias. En los últimos turnos Xivares y Perlora se han sumado a Guimarán-El Valle. En las semanas venideras le tocará el turno a Logrezana y Albandi.

Las actividades en el exterior son las más destacadas, siempre vinculadas al deporte y a juegos de agua, sobre todo en los días calurosos que se dieron la pasada semana. Beatriz Fernández, concejal de Juventud explica la finalidad de las colonias: "Ofertamos nuevas alternativa de ocio activo, creativo y no consumista a los niños y a las niñas del concejo a través de una propuesta lúdica que ayuda a favorecer la conciliación familiar y laboral en época estival y no lectiva". La colonia "Minimusicae" surgió en la Escuela de Música hace diez años para completar la programación de la de adultos y el éxito no para de repetirse año tras año. El pasado viernes concluyó con el concierto final en la Fábrica de Ortiz, que ponía el broche a una nueva edición en la que se alcanzaron los 30 inscritos de entre cuatro y nueve años.

La valoración positiva la realiza Begoña Vázquez, jefa de estudios de la Escuela: "Fue una semana muy completa. No esperábamos la respuesta que tuvimos, nos sorpendió bastante. Requiere mucho trabajo porque son muy pequeños y es el primer año para algunos que hacían instrumento. Teníamos todas las especialidades y todo tenía que ser casi adaptado personalmente. Hay un trabajo de los profesores impresionante. Tocaron desde ‘El vals de las flores’ de Tchaikovsky hasta ‘Yellow submarine’ de The Beatles". La próxima semana habrá también cursos de rock para niños.