Villaviciosa quiere recuperar los usos agrícolas y ganaderos en los porreos

Los estudios tendrán que estar concluidos el 1 de noviembre de este año y de lo que se trata, según el pliego de prescripciones técnicas elaborado por el Consistorio, es de "realizar dos estudios relacionados con la posibilidad de utilizar terrenos ganados a la ría de Villaviciosa y denominados popularmente como porreos para uso agrícola y ganadero". Estos espacios están en estos momentos inundados porque, según reconoce el propio Ayuntamiento, "con el tiempo los diques que impedían la entrada de agua se deterioraron y, finalmente, se rompieron".

El primero de los trabajos consiste en un "estudio ambiental para evaluar la viabilidad de usos agrícolas de los terrenos". Lo que se pide en este primer estudio es "analizar la situación actual de los porreos y estudiar ambientalmente la posibilidad de dedicar los mismos a un uso agrícola". El segundo estará dedicado al "estudio agronómico y de viabilidad de aprovechamientos agrícolas de los terrenos".

El presupuesto con el que se cuenta para esos dos estudios es de 26.254 euros, de los cuales 11.270 serán para el estudio ambiental y 14.984 para el agronómico y de viabilidad. El primero requerirá de una descripción de las posibilidades de usos agrícolas, un análisis de los estudios realizados hasta la actualidad, una exposición de alternativas agrícolas y su justificación, posibles efectos y valoración de impactos, repercusión en la Red Natural 2000, medidas preventivas y correctoras y un programa de vigilancia y seguimiento ambiental. El segundo consistirá en una recopilación de información y también requerirá de la realización de una prospección, de visitas, selección de los porreos más adecuados y un análisis de laboratorio antes de la redacción del informe final.

La ría maliayesa cuenta con 1,5 millones de euros de fondos europeos para su recuperación





La ría de Villaviciosa cuenta con 1,5 millones de euros de los fondos "The Next Generation" que concede la Unión Europea y que deben ser usados para recuperar sus humedales y porreos merced a un proyecto del Principado de Asturias. El objetivo es la recuperación de ecosistemas e infraestructura verde. Un proyecto que está dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Transición Ecológica. Los porreos son los terrenos que se ganaron a la zona pantanosa de la ría de Villaviciosa desde principios del siglo XVIII y hasta entrado el siglo XX. Fueron cerrados con muros de piedras y barro llamados cárcovas para desecar parcelas que los vecinos usaron como pasto para el ganado y como zona de siembra para forrajes, fundamentalmente maíz. En algunos se sembró hasta no hace demasiados años lúpulo para elaborar cerveza. Esos muros y compuertas se han ido derrumbando con el paso de los años. Esta inversión, que debería empezar a ejecutarse este mismo año, debe revertir la situación en la que se encuentran la ría de Villaviciosa y especialmente los porreos y humedales. El estuario maliayés, que fue una fuente de riqueza natural, económica y paisajística, ha ido deteriorándose ante la indignación de los vecinos. Los muros y compuertas ya no cumplen su función: la de mantener los porreos a salvo de las mareas, que son cada vez más altas. El agua salina entra en marea alta y cada vez reclama más terreno. Los porreos dependen de la Demarcación de Costas.