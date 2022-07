La partida destinada a festejos en el concejo de Carreño se incrementará en 30.000 euros. Se trata de una modificación del presupuesto que irá con cargo al remanente y que fue debatida ayer en el Pleno municipal, saliendo adelante con los votos socialistas y la abstención del Partido Popular. Izquierda Unida y Somos votaron en contra y criticaron la gestión del equipo de Gobierno.

El total del expediente de modificación presupuestaria asciende a 105.000 euros, con 56.000 euros destinados a cubrir los gastos en incremento de materiales en la partida de infraestructuras, 15.000 euros para promoción turística y otros 4.000 euros para el desarrollo del proyecto de coro góspel de la Escuela de Música. El capítulo se completa con esos 30.000 euros de festejos, que fueron los que más polémica trajeron durante la votación en el Pleno.

El PSOE justificó el expediente por las subidas del precio de los suministros, como argumentó Paula Cuervo, edil de Hacienda y Festejos. “Partíamos de un presupuesto inicial con datos de 2019. Estos dos años de parón en las actividades festivas han supuesto muchos cambios y llevan a un refuerzo de las partidas presupuestarias que engloban al 80% de la actividad turística y festiva de Carreño”, indicó. Izquierda Unida votó de manera negativa y su portavoz, Ángel García, se mostró crítico con la postura socialista. “No son gastos necesarios, es despilfarro. La partida estaba fijada y es con la que hay que trabajar. Si el gobierno no es capaz de gestionar la partida es problema del gobierno, no de los demás. La prioridad es cubrir los servicios básicos y públicos. IU no entiende que el remanente sea para gastar en orquestas. El PSOE aprueba su presupuesto a finales de mayo y dos meses después nos dice que no es suficiente y que necesita más dinero”, censuró.

Joana Canals, portavoz del PP, justificó así su voto: “Siempre hemos cuestionado que el Ayuntamiento invierta tanto dinero en festejos. Nos parece excesivo que en los tiempos de crisis que estamos viviendo, el gasto se dispare. No estamos en contra de que se celebren festejos, pero sí de una mejor gestión”.