El maliayés Juan Cueto, del Lealtad a la academia del PSG

Juan Cueto ha vivido una increíble experiencia futbolística durante su estancia de las últimas semanas en San Antonio (Texas). El jugador de Villaviciosa viajó a Estados Unidos (EE UU) invitado por un amigo y allí le ofrecieron la oportunidad de participar como entrenador en un campus de la Academia del París Saint-Germain (PSG). Cueto llamó la atención para ese puesto por su experiencia como futbolista, por ser español y por la creciente afición al fútbol en el país norteamericano, donde este deporte y los jugadores europeos tienen un atractivo creciente.

Ya de regreso, Cueto reconoce haber disfrutado de vivencias únicas en EE UU, aprendiendo mucho en el campus del prestigioso club parisino en el que militan Mbappé y Messi. "Había un coach venido de París que nos decía cada día como iban a ir enfocados los ejercicios, intentando inculcar la filosofía futbolística del PSG, muy parecida a la del Manchester City: mantener la posesión de balón mediante pases cortos y circulaciones rápidas, presionando la pérdida de balón mejor cuanto más cerca de la portería rival".

El maliayés, de 27 años y aún sin equipo para la campaña que viene tras militar en el Ceares las dos últimas temporadas, ya había dirigido anteriormente a niños en el Lealtad de Villaviciosa, a los de iniciación y como segundo entrenador del alevín. Según indica, esta última experiencia en Texas con estadounidenses fue diferente y muy gratificante. "Me asignaron el entrenamiento de un grupo de entre diez y once años. A lo largo de los días me fui dando cuenta de que, verdaderamente, había potencial en ellos. Disfruté mucho y aprendí también con todas las vivencias”, afirma Cueto, muy satisfecho con todo lo hecho en el campus, en la academia y con sus compañeros. Sin duda, una gran experiencia por la que, tras su regreso a Villaviciosa, está recibiendo numerosas felicitaciones.