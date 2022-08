Lo de Barcia es puro teatro

El inicio de obra, con los primeros acordes de una pieza original mientras una mujer de espaldas tiende ropa a la luz del amanecer, supone la creación de una pieza artística en sí misma. La belleza de su composición denota que veremos mucho más que una comedia.

"Soluciones bajo cero" es la adaptación libre que hizo Mayusa J. Banciella de "Le pire village de France", del autor galo Jean Pierre Martínez y que se tradujo en nuestro país como "El pueblo más cutre de España". La acción sucede en Barcia, un olvidado y decadente pueblo del occidente de Asturias en el que solo habitan cuatro personas. El alcalde y el cura deciden poner peregrina solución al inevitable destino del lugar, abocado a desaparecer, aprovechando la inesperada visita de una periodista.

No es la primera vez que destaco la enorme evolución que está teniendo la compañía "El Hórreo", de Barcia (Valdés), en los últimos años. Un grupo que ha cumplido 42 años de historia y es uno de los tres que ha participado en todas las ediciones del Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, que patrocina LA NUEVA ESPAÑA. Los de Barcia son impecables en sus propuestas teatrales. Con una perfecta dirección y una puesta en escena al milímetro, cuentan con una interpretación brillante. Pero es que, además, divierte al público, que no deja de reír durante toda la obra.

Chusa Juarros es una de las mejores de la escena asturiana y es un regalo que participe cada año en Candás. Se ha vuelto a superar este año con este nuevo estreno. Sobresaliente ha estado también Juanjo Tresguerres, que aporta, además, tanta personalidad y precisión que hace únicos a sus personajes. El incombustible Juacu Fernández es brutal para la comedia y solo él sabe cómo hacernos reír. Hace la réplica perfecta a la pareja protagonista. También gustó Víctor Valencia, al que no habíamos visto hasta ahora, y Sergio Korobov, que estuvo soberbio. María Gudín sigue demostrando que es muy buena actriz. Por otro lado, que hayan incorporado un guiño como homenaje a Josefina Lombán, que este año no participó en la nueva obra, no tiene precio.

La música, original de Alberto Alonso, cuyo nombre artístico es "Freddie Flowers", es otro fuerte indiscutible de la obra. Música e iluminación que acompasan al texto en momentos clave de la obra y que sirven para engrandecer la escenografía. El ciclo candasín continúa hoy con la Noche de los Sainetes, presentada por José Ramón Oliva y Nacho Fernández y en la que intervienen cuatro compañías de teatro.