Fallece José Tejeiro, "Pipo", de la gran saga familiar de confiteros de Grado

Grado despide con tristeza a uno de sus confiteros más conocidos y célebres. José Tejeiro González, "Pipo", falleció el pasado domingo a los 84 años de edad en la villa moscona y, ayer, familia, vecinos y amigos le dieron el último adiós en un emotivo funeral en la iglesia parroquial de San Pedro. Pipo Tejeiro, como le conocían popularmente en el concejo, deja tras de sí una vida dedicada a la pastelería con la fama de su buena mano con el mazapán y los tocinillos de cielo, el producto estrella de la confitería familiar "Tejeiro" que, en la actualidad, regenta la familia de su hermana María del Carmen.

Y no solo es buena mano en el obrador lo que hizo de Pipo Tejeiro una persona querida y respetada en la villa moscona. Todos los que le conocían destacan su buen carácter afable y familiar. "Era un gran hombre, cariñoso y entrañable que podíamos resumir en que era muy buena gente, sobre todo eso, aunque está claro que Pipo era un icono de algo que es una seña de identidad muy importante en Grado, el tocinillo de cielo", dijo ayer la hostelera María José Omaña, amiga de la familia.

Son muchos los que echarán de menos a Pipo Tejeiro tras su inesperada partida en la que deja mujer, Eloína Álvarez Suárez, dos hijos, Pepe y Belén, y una "querídisima" nieta, Sofía. Entre ellos, Bernardo Álvarez, más conocido como "Pachanga", quien cosechó una gran amistad con el fallecido en los últimos años pese a las décadas de diferencia de edad que les separaban. "Era como el abuelo que no tuve porque pasé horas y horas con él charlando, hablando de todo, me contaba muchas cosas del pueblo, muchas anécdotas y recuerdos", señaló. Entre ellas, a Tejeiro le gustaba recordar la ocasión en la que el periodista José María García se coló en el obrador de la confitería mientras trabajaba, "siempre me decía que lo tuvo que sacar de allí", detalló Álvarez.

También era un gran conocedor de la evolución del tradicional mercado y la actividad comercial de la villa moscona donde es un icono la confitería "Tejeiro". Un negocio que comenzó a finales del siglo XIX cuando Toribio Tejeiro, el mancebo de la farmacia de la familia del escritor y economista Valentín Ándrés Álvarez, introdujo el tocinillo en Grado empleando para la elaboración las básculas de precisión que el ilustre intelectual moscón había traído.

Una receta secreta que la familia Tejeiro ha guardado de generación en generación, pasando de padres a hijos. "Me acuerdo que le decíamos que nos dijera los ingredientes y le poníamos una servilleta para que lo escribiese pero nunca la daba", apuntó Bernardo Álvarez, quien, aún conmovido por la pérdida, no paraba de recordar momentos vividos con su gran amigo. "Lo quería muchísimo, tuvo detalles conmigo que no voy a olvidar".

Pipo Tejeiro es, sin duda, parte de la historia de la saga familiar de confiteros que tanta fama han cosechado a lo largo de más de cien años. Un negocio familiar que cogió gran impulso con José Tejeiro, hijo de Toribio y padre del fallecido. Con él y mano a mano con sus hijos, Pilar, Valentín, Pipo y María del Carmen, la confitería extendió la comercialización del tocinillo fuera del concejo de Grado, comenzando ahí el origen del dulce como una de las señas de identidad de la villa moscona más allá de sus fronteras.

El primer obrador de la confitería "Tejeiro" estuvo en la zona conocida como "La Mayadera", cerca de la actual plaza de La Panerina. Después se trasladó al local donde hoy se ubica la farmacia Fuertes y, más tarde, ya en la actual ubicación en la plaza General Ponte, donde la familia construyó un edificio para albergar a todos sus integrantes con el negocio en el bajo. Allí, continuaron haciendo la receta secreta como su antepasado, cascando los huevos a mano y con ingredientes de primera calidad.

Con la partida de Pipo Tejeiro se va parte fundamental de la historia de la casa Tejeiro, parte a su vez de la de la tradición confitera en Grado.