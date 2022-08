La alcaldesa de Muros de Nalón, Carmen Arango Sánchez, del PSOE, ha decidido no presentarse a la reelección en las próximas elecciones municipales, previstas para 2023. Así lo confirmó la propia regidora, después de casi 19 años al frente del Ayuntamiento. De momento, asegura, está centrada en las labores de Alcaldía.

"Inicialmente no tengo previsto continuar, pero no es el momento de hablar de ello todavía. Creo que aún queda mucho tiempo y es pronto, ya se hablará más adelante. Además, yo me encuentro inmersa en el trabajo de la Alcaldía y del Ayuntamiento, con todos los proyectos que tenemos por delante, que no son pocos", señala Arango, de 67 años. El equipo de gobierno que lidera tiene mayoría absoluta en el Pleno, con seis concejales.