La alcaldesa de Candamo, Natalia González, deja el cargo por “motivos personales”. La renuncia ya ha sido trasladada a su partido y a su grupo municipal. El pleno del Ayuntamiento que hará efectiva la decisión de González, que también renuncia al acta de concejal, será el lunes.

La decisión la ha tomado la propia alcaldesa debido a una situación personal y no se debe a ninguna otra circunstancia, según ella misma ha dejado claro. “No ha sucedido nada ni ha habido ningún problema. Estaba ya ha decidida a no optar a un tercer mandato y en este momento son circunstancias personales las que me llevan a tomar la decisión de dejarlo ahora”, explicó. En efecto, fuentes próximas al partido indicaron que aunque se le había pedido que continuase y volviese a encabezar la candidatura de los socialistas, González ha optado por dejar el cargo por los citados “motivos personales”.

A partir de la renuncia de González en el pleno del lunes se pondrá en marcha el proceso para elegir un nuevo alcalde. De momento no hay nada oficial, aunque todo apunta a que será la concejal socialista Marta Menéndez la que optará al relevo en la Alcaldía. Menéndez fue elegida el pasado junio como secretaria general de la Agrupación Socialista del concejo.