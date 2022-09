Carol Suárez: "Hagamos bellos y grandes los recuerdos de nuestro pueblo"

"Pravia es mucho más para mí que un lugar o unas coordenadas, sois vosotros, son mis recuerdos borrables e imborrables, es mi regreso mientras estéis en él, es mi experiencia, también es mi prisión y mi cobijo. Por eso os he robado el nombre para firmar mis cuadros como si fueseis mi apellido, porque los sois, ¡porque sois mi familia!", dijo ayer Carol Suárez García, pintora conocida como Carol Pravia, que abrió las fiestas del Santísimo Cristo y Nuestra Señora de El Valle de Pravia con un emocionado y alegre pregón en el Ayuntamiento. Una lectura en la que animó a que "hagamos bellos y grandes los recuerdos de nuestro pueblo festejando, bailando y cantando en estas fiestas".

Suárez, que es profesora en la Escuela Superior de Arte de Asturias, estuvo acompañada por familia y amigos en este día tan importante en el que el recuerdo de su madre, Conchita García, fallecida en 2020, estuvo muy presente. "Me creía más guajina y menos profeta en mi tierra, pero este ‘embolao’ me recuerda las canas que ya peino y que me queréis más de lo que yo pensaba", dijo al inicio.

Entre los recuerdos que sacó a colación están sus salidas de folixa en los festejos con sus amigos, "todos deseando que llegara el momento de subir al tablao de ‘Los 14’ o que nos pillara el amanecer con los gorros de papel de periódico en el Maypi". Son anécdotas que comparte con su generación, distintas a las que crearán los jóvenes pravianos en los próximos días, dijo, pero todas unidas por un elemento común, serán vividos con la misma ilusión y serán para toda la vida. "Quizá por eso me gusta tanto retratar, porque pienso en retener, en representar, encapsular momentos y gestos de las personas que queremos tener más tiempo con nosotros", señaló.

Suárez explicó cómo vive cada cuadro que empieza, "como un cortejo, un baile" que comienza con el encargo y los nervios que dan paso al lienzo en blanco. "Buscas el compás y más pronto que tarde el ritmo empieza a fluir, te dejas llevar y disfrutas de cada acorde, cada pincelada, de cada color, no hay fin, podrías bailar hasta la extenuación, pero la música para y el cuadro ya tiene dueño", dijo.

"Crear recuerdos"

La pintora, que estuvo acompañada por representantes de la Corporación local, destacó también la falta que han hecho las fiestas tras perderlas durante dos años por culpa de la pandemia, que tantas vidas ha trastocado. "¡Qué guapas son las fiestas! Qué importantes y necesarias son y cómo las hemos echado en falta", apuntó. Sobre todo, se acordó de la juventud, que ha perdido veranos de fiestas "con lo importante que es poder dibujar esos recuerdos cuando aún el pensamiento se elige, se crea". Los no tan jóvenes ya hemos ido haciendo alguna que otra elección y ya tenemos algún que otro recuerdo donde cobijarnos", añadió.

La pintora praviana abrió las celebraciones con el deseo para vecinos y visitantes de unas fiestas felices y llenas de recuerdos. Y hoy comienzan con la misa de El Cristo cantada por la coral "Santiago López" a la que seguirá un vermú con la orquesta "Costa Norte", que también amenizará la verbena con "París de Noia". Antes, por la tarde, la Banda de Pravia ofrece un concierto a las 20.00 horas.